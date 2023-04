Ile Maurice: Crise dans le giron - Se disant trahis, les footballeurs haussent le ton

Des actions concrètes. C'est ce qu'ils comptent entamer sous peu. Face au refus du gouvernement, par le biais du ministère de Sports, d'accorder un soutien financier (Regionalisation Grant) aux différents clubs de la Super League, de D1 et de D2, quatre footballeurs sont montés au créneau hier. Ils ont réuni la presse au restaurant Chez Rasta à Roche-Bois pour dénoncer leur calvaire au quotidien en tant que joueur et également pour souligner les actions qu'ils comptent prendre.

Stephan Toussaint, ministre de l'Autonomisation de la jeunes, des Sports et des Loisirs, a confirmé au Parlement, mardi, qu'il n'accorderait pas de soutien financier aux équipes. Il a mis en avant la fin de saison des différents championnats pour justifier cette décision. Sauf qu'il y a peu, il avait promis aux joueurs, dont Mervyn Jocelyn, capitaine de Chebel Citizens, qu'il allait aider les clubs à finir la saison. Ce dernier était le principal animateur de la conférence de presse. Il était aux côtés du gardien Christopher Caserne, de Percy Buckland, capitaine de Roche-Bois Bolton City, et Jason Selmour, milieu de terrain de GRSE Wanderers.

D'emblée, c'est une promesse non tenue qui est revenue sur le tapis sans compter le manque de sérieux des dirigeants de clubs et ceux de la Mauritius Football Association (MFA). «On se retrouve dans une situation critique puisque l'on est sans salaire depuis trois mois. Pourtant, le ministre avait dit qu'il nous aiderait financièrement. Selon la MFA, c'est le conflit entre elle et le ministère des Sports qui a fait que la Fifa a gelé l'allocation financière qu'elle accorde à Maurice. Les joueurs étrangers souffrent également. Imaginez que vous travaillez dans un autre pays et que vous êtes sans salaire depuis trois mois. Leurs familles s'inquiètent également de leur sort», précise Mervyn Jocelyn. Il est bon de rappeler que Samir Sobha, président de la MFA, avait déclaré haut et fort que sa fédération pouvait se débrouiller sans l'aide du Regionilisation Grant.

Oubliez la médaille d'or

Mervyn Jocelyn a également trouvé injustes les critiques envers le niveau du football mauricien. «Cela me rend triste car ceux qui critiquent ne savent pas dans quelles conditions on évolue. On n'a même pas les bonnes infrastructures ni l'expertise nécessaire pour réaliser de bonnes performances», se désole le nouveau champion de la D1. Christopher Caserne a, lui, concentré ses critiques envers les dirigeants de clubs. «Ils ne font pas leur travail comme il le faut. Il y a très peu de dirigeants qui se bougent vraiment. Pour le reste, c'est justement leur action qui pénalise les autres équipes.»

«Le football est avant tout une passion mais aujourd'hui, c'est plus un stress pour nous. On est stressé à l'idée de s'entraîner sur des pelouses non éclairées ou de ne pas savoir quand on sera payé. Personne ne s'intéresse à notre sort. Par exemple, il y a les Jeux des îles dans quatre mois. Il faut déjà oublier la médaille d'or car la préparation n'a même pas encore débuté. De leur côté, le ministère et la MFA se renvoient la balle», souligne Percy Buckland.

La prise de parole de ce quatuor emmené par Mervyn Jocelyn est à saluer dans un contexte où le sport local dans son ensemble fait face à de nombreux challenges. Tout ce qu'il faut espérer désormais est qu'il y aura un peu de soulagement pour eux, même si, selon toute vraisemblance, les choses n'évolueront pas de sitôt.

L'Association des footballeurs Mauriciens bientôt sur pied

Ce n'est plus qu'une question de temps. Une association regroupant les joueurs mauriciens verra bientôt le jour. Son but sera bien évidemment de trouver les meilleures solutions pour permettre aux joueurs d'évoluer dans un environnement sain. Elle devrait aussi sévir face aux abus des autorités responsables de cette discipline comme le ministère des Sports et la MFA mais nous n'en sommes pas encore là. Les démarches ont déjà été entamées auprès du Registrar of Associations et dans environ deux semaines, la machine devrait être mise en marche. «Nous concentrerons notre premier combat sur le bien-être des joueurs. Pour cela, nous allons trouver la meilleure assurance santé pour les joueurs. C'est un fait qu'à chaque blessure, nos joueurs ne savent pas à quelle porte frapper», explique Christopher Caserne.

To koze to tase

Le quatuor présent en conférence de presse est longuement revenu sur le sort réservé par la MFA aux joueurs qui osent dénoncer certains travers durant les sorties internationales ou tout simplement en parlant à la presse. «Pou nou, seleksyon inn fini parceki noune vine de l'avant. Mais je ne veux pas que les jeunes subissent le même sort. Je déplore toutefois l'absence de solidarité entre joueurs. Certains n'osent pas parler de peur de ne plus être sélectionnés. Ils ont cette soif de voyager», fustige Jason Selmour.

Il ajoute que les choses doivent changer pour sauver les jeunes. «On insiste que les jeunes sont l'avenir du pays et qu'il faut les protéger de la drogue. Mais les dirigeants, les responsables de fédérations et le gouvernement ne semblent pas avoir cette volonté d'aider les jeunes», regrette le milieu de terrain. Il s'est également montré pessimiste par rapport à l'Académie de football de Liverpool. «Le gouvernement a injecté des millions dans ce projet mais combien de joueurs ont intégré le Club M ? Personne jusqu'ici. Le gouvernement aurait justement pu consacrer un peu plus d'argent pour améliorer le sort du football et des footballeurs», conclut le joueur.