Sénégal: Non concrétisation des accords conclus au niveau de la plateforme aéroportuaire - L'intersyndicale tire la sonnette d'alarme

L'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens a tenu une conférence de presse hier, jeudi, pour livrer quelques informations relatives à la situation de la plateforme aéroportuaire. En effet, face aux difficultés récurrentes qui assaillent le quotidien des travailleurs dans le secteur, l'intersyndicale entend prendre à témoin l'opinion publique et alerter sur l'urgence d'un traitement diligent de l'ensemble des points revendicatifs, afin d'anticiper sur les troubles sociaux qui pointent à l'horizon. A défaut, ces travailleurs n'excluent pas de déposer un préavis de grève.

L'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur du transport aérien alerte sur la non-concrétisation des accords convenus dans le cadre du dialogue social au niveau sectoriel. Parmi ces points, on note les antennes du CRD (centre de réception déporté), le non-paiement de l'ISA (indemnité de sécurité aérienne), l'harmonisation des traitements entre les deux catégories de travailleurs (agents de ex-ADS et AIBD).

Sur le cas des antennes du CRD (Centre de réception déporté), l'intersyndicale souligne « depuis plus d'un (01) an, nous partenaires sociaux, avons mené des initiatives auprès des autorités compétentes afin de trouver une solution consensuelle par rapport au site d'implantation des antennes du centre de réception déporté. Le choix des autorités s'est porté sur la zone dite "hangar pèlerin", contrairement à notre proposition totalement contre l'implantation de ces antennes dans cette zone».

Selon Serigne Moustapha Gaye, SG du SYNPAAS, par ailleurs vice-président de l'intersyndicale, « Ces antennes étaient dans un premier temps à Yeumbeul, avant qu'elles ne soient déplacées dans l'enceinte de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, à cause de la forte urbanisation observée dans la zone. ». Mieux, ajoute-t-il, « Ces antennes ne fonctionnent plus depuis plus d'un an (16 mois exactement) et sont destinées maintenant à la ferraille. A la place, des investissements sont en cours en vue de l'installation de nouvelles antennes par l'ASECNA... »

Concernant par ailleurs le non-paiement des ISA (indemnité de sécurité aérienne), le vice-président de l'intersyndicale révèle que « Depuis plus d'un an, malgré les changements intervenus à la tête du ministère des Transports aériens et de l'AIBD SA, les agents sénégalais de l'ASECNA peinent à percevoir leur ISA normalement. De retard en retard, le cumul s'élève aujourd'hui, à cinq (05) mois d'arriérés, alors que le paiement doit être mensuel ». Face à ces difficultés récurrentes, relève-t-il, « l'intersyndicale demande la prise de dispositions fermes et immédiates en vue du règlement sans délais des cinq (05) mois d'arriérés, en application des accords conclus lors des journées d'échanges et de partage d'informations avec les partenaires sociaux organisées par AIBD SA, du 17 au 19 mars 2023... ».

Relativement à la non-attribution des titres propriété de Daga Kholpa et de Thiès Nord, le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de la plateforme aéroportuaire d'indiquer : « Malgré l'aval de la plus haute autorité de ce pays et les multiples relances de l'intersyndicale auprès de la tutelle et des structures compétentes, l'attribution des parcelles à usage d'habitation pour les travailleurs de la plateforme, objet d'un accord formel à la suite de négociation, est restée lettre morte... ». L'harmonisation des traitements entre les deux catégories travailleurs (agents ex-ADS et AIBD) est aussi un point de cristallisation de l'intersyndicale.

Et de rappeler : « Depuis la fusion entre ADS et AIBD SA, il était prévu d'harmoniser les salaires, les primes, les indemnités entre les deux catégories de travailleurs et par rapport à la plateforme aéroportuaire, mais aussi de tenir les commissions paritaires, les commissions des prêts etc. Face aux lenteurs observées dans le traitement de ces questions, l'intersyndicale demande une application intégrale et complète des accords dans ce cadre et ce, au plus tard le 1 mai 2023 ». Au final, M. Gaye a prévenu que l'intersyndicale n'excluait pas de déposer un préavis de grève en cas de non-satisfaction des points ci-dessus énumérés.