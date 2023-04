Afrique: L'Angola et l'Estonie signent un accord de coopération sur la gouvernance numérique

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a assisté, vendredi, dans la ville de Tallinn (Estonie), à la signature d'un protocole d'accord qui renforce la coopération entre les républiques d'Angola et l'Estonie, en termes de gouvernance numérique et de modernisation administrative.

La signature du protocole d'accord a été l'élément principal de la visite de travail à Tallinn, capitale de l'Estonie, d'une délégation angolaise conduite par le ministre d'État Adão de Almeida.

La mission était aussi composée du secrétaire du Président de la République pour la réforme de l'État, Pedro Fiete, du directeur général de l'Institut de modernisation administrative (IMA), Meick Afonso, des diplomates affectés à l'ambassade d'Angola en Pologne et des techniciens de la présidence de la République.

Le protocole d'accord entre les deux pays a été paraphé par le directeur général de l'IMA et par le vice-ministre des affaires économiques et des communications de la République d'Estonie.

Le ministre d'État, Adão de Almeida, a assisté à la cérémonie de signature officielle, accompagné du ministre estonien de l'entrepreneuriat et des technologies de l'information, Krstjan Jarvan.

Sur base de ce document, les parties s'engagent à renforcer la coopération dans les différentes matières liées à la gouvernance numérique, à la modernisation administrative et à la formation du personnel dans la spécialité, compte tenu de l'expérience et du potentiel technologique du pays d'accueil, dont le taux de numérisation des services est de 99 %, résultat de 20 ans d'investissements et de changements dans les processus.