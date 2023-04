Cameroun: Création université polytechnique St Joseph D'akono - 'Mgr Jean Mbarga: l'argent, l'argent et l'argent

L'archidiocèse de Yaoundé a annoncé il y a quelques jours, la création de l'université polytechnique Saint Joseph d'Akono, département de la Mefou- et - Akono, dans le Centre du pays. Le couac dans cette annonce c'est que Mgr Jean Mbarga, le porteur de la nouvelle, a indiqué que la nouvelle université va occuper une partie des locaux du collège Stoll d'Akono. Une nouvelle qui sonne comme un couperet dans le coeur de ceux qui continuent à porter ce légendaire établissement d'enseignement secondaire général dans leur coeur, et qui n'ont jamais digéré la décrépitude de ce patrimoine qui ressortait dans le cercle fermé des meilleurs établissements sur le triangle national.

S'il y a une vérité que même un mauvais esprit ne saurait nier, c'est que le Collège Stoll a été jeté au sol par certains prêtres de l'archidiocèse de Yaoundé. Depuis Tonye Bakot, jusqu'à Jean Mbarga, la plupart des prêtres qui ont été nommés pour diriger le Collège Stoll se sont servis au lieu de servir l'institution, résultat de course, l'héritage du frère André Côté n'est plus qu'un champ de ruines, une histoire ancienne.

Plutôt donc que de sauver le patrimoine presque centenaire, Jean Mbarga entend récupérer certains locaux de cet établissement pour en faire ceux de l'université.

Le petit séminaire Sainte Thérèse de Mvolye est mort de là-même façon au profit de l'Uniscasty, qui quelques mois après s'avère n'être qu'une coquille vide. Une copie pâle des carapaces qui existent déjà ( Siantou, Istag, Matanfen, Subdeco etc) et qui font de la fausse publicité en vendant l'idée d'un enseignement professionnel, alors qu'ils ne dispensent que des bribes de théorie.

Si l'idée de créer une université n'est pas mauvaise en soi, celle de récupérer les locaux du collège Stoll est une hérésie. Car ce ne sont ni les moyens, ni les terres qui manquent pour doter la nouvelle université de ses locaux. Sauf que chez Jean Mbarga la mémoire et l'histoire n'ont pas de sens. C'est l'argent qui compte. On peut donc décider d'effacer de la mémoire le collège Stoll d'Akono aujourd'hui et demain le collège Vogt. Qui sait d'ailleurs si le collège de la retraite ne sera pas détruit dans les années qui vont suivre pour donner place à un centre commercial ?

L'église catholique de Yaoundé, sous l'actuelle administration est devenue une place boursière où tout s'achète et se vend. Tant pis pour le pauvre Christ et sa croix ! Mais gare aux flammes de Sodome et Gomorrhe !