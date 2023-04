Cameroun: Stezen Bisselou-Nzengue - «Paysika permet à chacun de gérer son argent et de suivre ses transactions '

interview

Stezen Bisselou-Nzengue «PaySika permet à chacun de gérer son argent et de suivre ses transactions en temps réel»

Vous êtes le Co-fondateur et Directeur Général de PaySika et êtes actuellement en travaux sur un projet innovant qui fournira la prochaine innovation en matière de transactions financières mais avant d'entrer dans le vif du sujet dites -nous c'est quoi paysika et quand a-t-elle et fondée ?

PaySika est une application financière pour les personnes non et mal-desservies par les banques traditionnelles en Afrique francophone de façon général et en Afrique centrale particulièrement. La startup a été fondée en 2020, à Toulouse (France) par Roger NENGWE NTAFAM et moi. Aujourd'hui nous sommes opérationnels au Cameroun et c'est plaisir de constater que notre solution a une forte attraction.

Parlez-nous donc de cette prochaine innovation en Matière de transactions financières Quelle solution propose-t-elle ?

La solution permet de d'obtenir, depuis son smartphone et sans se déplacer, une carte bancaire Visa gratuite, de bénéficier d'interfaces fluides, intuitives et surtout sécurisées permettant à chacun de gérer son argent et de suivre ses transactions en temps réel, sans frais cachés. Elle permet donc à l'utilisateur de payer facilement les services en ligne et hors ligne sans souci et de voyager avec sa carte pour payer en toute simplicité, sans cout cachés, dans n'importe quelle partie du globe.

Quels avantages les consommateurs gagnent t'ils en l'utilisant ?

La solution offerte par PaySika est une innovation de rupture, en ce sens où elle permet à n'importe qui de créer son compte, d'obtenir sa carte bancaire et de la recharger, de bloquer, débloquer sa carte et même de faire des oppositions sur les transactions douteuses, depuis chez soi sans se déplacer. Ce qui est totalement l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui avec les banques traditionnelles. Le premier avantage est donc le gain en temps qui est énormes, depuis la création du compte, jusqu'à l'utilisation quotidienne de nos services : 3 min suffisent largement à quelqu'un pour créer son compte PaySika et commencer à effectuer un premier paiement. Le second avantage est plus l'économique. La carte bancaire Visa de PaySika est à 5 000 FCFA seulement, soit deux fois moins chère que ce qui se pratique localement.

Quelle est votre cible Tout le monde a t'il accès à cette application ?

Nous venons de lancer l'activité au Cameroun. Tous les Camerounais majeurs et qui ont une pièce d'identité valide peuvent créer un compte PaySika et bénéficier de nos services. Notre solution s'adresse majoritairement à la nouvelle génération, pour laquelle nous constatons un très fort appétit pour ce genre de services.

En générale ils utilisent cartes bancaires PaySika pour faire la publicité (sur Facebook, Google, YouTube, etc.), prendre un abonnement (sur Netflix, Canvas, Wix, WordPress, App Store, Google Play, certification Twitter, etc.), acheter (un billet d'avion en ligne, un article sur des sites E-commerce (Amazon, CDiscount, Aliexpress, etc.)). Pour eux, PaySika permet de mieux suivre les dépenses et donc de mieux gérer leur argent

Que faut-il faire pour y accéder ?

Il faut simplement télécharger l'application PaySika sur Play Store (pour la version Androïde) ou App Store pour la version iOS.

Vous avez opté pour la gratuité des cartes bancaires pourquoi ce choix ?

Nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une gamme de services financiers en toute simplicité et mieux gérer son argent et ses paiements. C'est pourquoi nous avons voulu que nos cartes bancaires prépayées soient gratuites, avec une application simple pour tout gérer de façon autonome sans se déplacer. Il n'y a aucun cout à l'entrée, aucun engagement à prendre, l'utilisateur peut créer son compte à tout moment et arrêter de l'utiliser quand il veut. Il n'y a rien à perdre à essayer d'utiliser notre solution, c'est simple, rapide et gratuit !

Vous avez récemment annoncé la signature d'un partenariat avec Visa leader de ce secteur quelles sont les objectifs de cette collaboration ?

Ce partenariat stratégique avec Visa est une première pour l'Afrique central et nous très heureux de l'avoir accompli. Il va déjà nous permettre accélérer notre processus d'intégration dans la sous-région grâce au vaste réseau de partenaires bancaires que regorge le groupe Visa.

Par ailleurs, en intégrant le programme Fintech Fast Track de VISA, PaySika va bénéficier de l'expertise de VisaNet, qui garantit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, capable de traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde.