Ile Maurice: KPMG situe les enjeux de GIFT City aux opérateurs du «global business»

Lancé en 2015 par le gouvernement indien, la Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), qui se situe, comme son nom le souligne dans l'État du Gujarat en Inde, se positionne depuis comme un concurrent de taille sur le marché international pour attirer les investisseurs étrangers et les flux de capitaux. Le centre financier mauricien serait-il sous la menace face aux nombreux avantages dont bénéficie GIFT City, tels qu'un abattement fiscal de dix ans ? Réunissant tous les acteurs clés du secteur financier et du global business sous le thème «GIFT City: Threats and opportunities for Mauritius IFC», le cabinet KPMG a permis, mardi dernier, aux intervenants de bien situer les enjeux pour le centre financier mauricien, et ainsi lancer plusieurs pistes de réflexion.

Selon John Chung, Managing Partner de KPMG Maurice, la juridiction mauricienne a acquis une réputation de renommée internationale au cours des trois dernières décennies, grâce aux efforts des opérateurs et des autorités en question, contribuant à environ 13,2 % du produit intérieur brut en 2022. «Le centre financier mauricien est un des piliers phares de notre économie. Malgré la compétition sur le marché international, avec d'importants centres financiers, comme Singapour ou encore l'Afrique du Sud sur la place, les investisseurs ont un penchant pour Maurice en raison de notre cadre légal et fiscal favorable, de même que l'environnement politique stable», fait-il ressortir.

Plus de compétitivité

K.G. Subramanian, Managing Director et CFO de Nexus Venture Partners, entreprise opérant dans le global business depuis presque 20 ans, abonde dans le même sens. «Nous avons choisi d'opérer à partir de Maurice, justement, en raison de ces nombreux avantages et nous nous sentons très à l'aise ici. D'un point de vue opérationnel, GIFT City se présente comme une option viable, mais pas suffisamment attrayante pour nous y installer immédiatement. Nous sommes d'avis qu'en créant des synergies entre les deux centres financiers, Maurice et l'Inde en sortiront gagnants de manière équitable.»

Est-ce que la mise en place d'une collaboration avec GIFT City serait la solution pour maintenir la compétitivité de la juridiction mauricienne ? Les avis sont mitigés à ce sujet. L'heure n'est pas encore à la panique, mais certains aspects fondamentaux doivent être priorisés, estime Samade Jhummun, CEO de Mauritius Finance, afin de maintenir notre avantage compétitif. Il évoque surtout, le problème de main d'oeuvre dans le secteur financier mauricien. «Le vieillissement de la population, la fuite des cerveaux, quelque part, le désintérêt grandissant de la main d'oeuvre internationale pour venir à Maurice risque de nous mettre dans une situation compromettante à l'avenir. Nous devons travailler de concert avec les autorités pour trouver des pistes dans le but d'y remédier», observe-t-il.

Autre aspect à ne pas occulter : la fiscalité. Wasoudeo Balloo, Partner et Head of Tax chez KPMG Maurice, indique que Maurice doit agir rapidement, afin de contrer les nombreux défis qui se profilent à l'horizon, dont GIFT City. Il cite plusieurs changements à venir, tels que l'impôt minimum mondial, qui viendrait rendre insignifiant les nombreux avantages fiscaux que comporte la juridiction mauricienne actuellement. «Il faut revoir certaines de nos lois et règlements à la hauteur d'autres centres financiers, et mettre en avant notre cadre favorable pour la structure afin de maintenir notre attractivité fiscale. La Mauritius Revenue Authority a également un rôle important à jouer pour ne pas décourager les investisseurs à utiliser la plateforme mauricienne», dit-il.