Congo-Kinshasa: Felix Tshisekedi - « Il n'est pas question d'un dialogue politique avec des agresseurs qui favorisent l'infiltration étrangère à tous les niveaux du pays ».

Regard sur l'actualité de la semaine en RDC

Trois sujets principaux au menu de cette émission.

Mais, nous allons commencer par un commentaire au sujet de la journée internationale des enfants des rues, célébré le mercredi 12 avril dernier.

-1er sujet : Retrait du M23 et déploiement des troupes de l'EAC :

Des barrières illégales de perception des taxes sont levées sur certains axes routiers du territoire de Masisi, après le retrait du M23, a affirmé, mardi 11 avril, des voyageurs.

Entretemps, jeudi dernier, il y a eu tête à tête à Kinshasa entre le Président de la Rdc et son homologue suisse, Alain BERSET. Au menu : les relations bilatérales et la situation dans l'Est du pays.

-2ème sujet : persistance des massacres dans BENI et ITURI :

Des ossements humains d'une cinquantaine de personnes ont été découverts jeudi 6 et vendredi 7 avril à Ntoma, dans le groupement de Malambo, territoire de Beni au Nord-Kivu. Edgar Mateso, premier vice-président de la société civile du Nord-Kivu affirme que cette découverte macabre a été faite par des cultivateurs. Les victimes seraient des otages des ADF, exécutés entre 2021 et 2022. Il précise qu'entre le 1er mars dernier et ce 15 avril, ce sont plus de 200 civils qui ont trouvé la mort dans les différentes attaques des ADF à Bani et en Ituri.

-3ème sujet : Signature de la Charte de l'Union Sacrée de la nation

L'Union sacrée de la nation s'est dotée d'une charte. Celle-ci a été signée le mercredi 5 avril à Kinshasa, par les ténors de cette plateforme politique. Cette Charte est appelée à soutenir la candidature de Felix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Christophe Mboso, Sama Lukonde et Augustin Kabuya composent le présidium de l'Union sacrée de la nation. Ces derniers sont tous placés sous l'autorité morale de Félix Tshisekedi.