Gabon: 'En politique, il faut avoir du courage et de la cohérence' Par Geoffroy Foumboula

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso fait ici une parodie de discours."En politique, il faut avoir du courage et de la cohérence".

Chers gabonais et gabonaises,

Je lis partout que vous êtes fatigués du PDG, que le PDG doit quitter le pouvoir,etc... "Mais en Politique, il faut avoir du courage et de la cohérence". Les élections, c'est du courage et de la cohérence. S'agissant de ces deux aspects :

1. Vous ne pouvez pas prendre nos 5.000FCFA+tee-shirt+casquettes+canettes à chaque élection, et espérer que nous allons partir : soyez courageux et cohérents de reconnaître le caractère corrompu de vos âmes. Même Dieu ne peut pas vous aider à nous chasser avec pareils comportements. Vous savez comment on travaille spirituellement l'argent qu'on vous donne, qui est fou de gaspiller son argent lors des élections ?

2. Vous ne pouvez pas boycotter les élections, être plus de 2/3 des personnes en âge à ne pas voter, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux à pleurnicher, etc... et espérer que nous allons partir : soyez courageux et cohérents de reconnaître votre manque de patriotisme ;

3. Vous ne pouvez être soi-disant des centaines de milliers de chrétiens et dans les zones où vous êtes implantés, c'est toujours nous PDGistes qui nous faisons élire même avec la fraude avec par exemple les 500 voix dans des zones où il y'a des milliers de chrétiens qui préfèrent être dimanche à l'Eglise quand nos 500 personnes à qui ont remet nos 5.000 FCFA partent voter. Nous avons commencé à vous imposer l'homosexualité, dans peu de temps on condamnera toute église qui osera stigmatiser ou rejeter un homosexuel, c'est cela la loi : soyez courageux et cohérents en reconnaissant que vous avez plus d'amour pour vous-même que pour tous vos prochains constituant le Gabon ;

4. Vous êtes des milliers de jeunes, étudiants, élèves. Vous vous plaignez de la mauvaise gestion du pays, vous insultez les PDGistes des fois sous des faux profils. À part grever pour la bourse et même quand on vous la donne, ça finit au bar, vous êtes incapables de soutenir même un étudiant et en faire un Député pour défendre vos causes : soyez courageux et cohérents de reconnaître votre esprit émotif et jouissif. Vous pensez qu'on partira avec de tels comportements ;

5. Quand vous êtes inscrits, si un de vos parents PDGiste est candidat, vous oubliez aussitôt qu'il appartient au parti que vous critiquez tous les jours, vous allez le soutenir et voter pour lui : soyez courageux et cohérents pour reconnaître votre esprit égoïste.

6. Aux élections, plusieurs milliardaires sont dans l'opposition, mais vous envoyez toujours des affamés comme représentants dans les commissions électorales, vous gardez votre argent au chaud au lieu d'investir sur eux, mettre à l'abri de la peur et du besoin vos représentants dont beaucoup ne sont mêmes pas formés à la sécurisation du processus électoral : soyez courageux et cohérents que votre avarisme est l'un des gros problèmes de l'alternance et c'est pourquoi, nous qui sommes courageux et cohérents avions donné 50 millions à vos représentants pour qu'ils nous signent les PVs nous donnant vainqueur avec 99,93% dans le Haut-Ogooué. C'est vous qui avez triché, en nous donnant des faux résultats contre nos 50 millions.

7. À chaque fois qu'on organise des rencontres politiques, vous venez d'abord pour les perdiems et négocier des postes. C'est vous qui criez par exemple que le Sénat est inutile, vous avez même criez que notre DCP ne devait pas nommer des Sénateurs, que c'est anti-démocratique, mais c'est encore vous qui faites le chantage au DCP, votre adversaire qu'il doit aussi nommer 15 Sénateurs de l'opposition : soyez courageux et cohérents, où est la démocratie que vous défendez ? Avec pareils comportements, vous pensez que vous pouvez nous chasser.

Nous au PDG, nous sommes courageux et cohérents. Le jour que vous ferez tout le contraire de ce qui vient d'être dit, je comprendrais que vous commencez à devenir "Courageux et Cohérents", donc sérieux. Pour le moment, je ne lis chez vous que plaintes, barvadage,etc... C'est le courage et la cohérence qui permettent d'avoir le pouvoir.

Soyez courageux et cohérents chers Gabonais et Gabonaises

Je préfère m'arrêter à ces quelques pour démontrer votre manque de courage et votre incohérence.