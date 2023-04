Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Avril 2023

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Mobilisation générale face aux djihadistes

L’instauration de la mobilisation générale vise à pouvoir imposer légalement à tout citoyen burkinabè mâle l’enrôlement militaire pour défendre le pays face aux attaques djihadistes. Pour l’ancien député Arouna Louré, « il est difficile de se prononcer vu qu’on n’a pas le contenu de ce décret. Il faut expliquer au peuple pourquoi on prend cette décision, parce que selon notre Constitution, le président est censé s’adresser à la nation pour s’expliquer avant de prendre ce décret. Nous osons croire que cela reste toujours dans un cadre réglementaire et espérons que cela pourra apporter davantage dans la lutte contre le terrorisme et non pas juste pour préserver un régime. » Cette décision fait suite à la réquisition du chef de l’Etat adressée au Conseil constitutionnel, en décembre 2022, qui a permis au président de prendre seul des mesures exceptionnelles afin de lutter contre le terrorisme. (Source : Dw)

Sénégal : Election présidentielle 2024- Idrissa Seck : « … Oui, je serai candidat. »

Il s’était exprimé par « messages codés » ces dernières semaines. Cette fois, Idrissa Seck le confirme clairement. « Est-ce que Idrissa Seck sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 ?Est-ce que vous imaginez une élection ici, au Sénégal, sans Idrissa Seck vivant et bien portant ? poursuit-il. Oui, je serai candidat. » Alors que le président Macky Sall n’a pas encore dévoilé ses intentions sur une éventuelle candidature à un troisième mandat, Idrissa Seck affirme que le chef de l’État n’en n’a pas le droit. Ce qui pose la question de l’avenir de l’alliance entre les deux hommes. Durant plus de 2h30, Idrissa Seck a multiplié les références religieuses et les anecdotes, tout en égratignant l’ex-président Abdoulaye Wade et en déclarant son amour à son épouse. Il a également confirmé avoir rendu visite, discrètement, à l’opposant Ousmane Sonko le 27 mars dernier. « Je souhaite et je soutiens le fait que Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2024, quelle que soit l'issue du procès en appel et même en cassation. » (Source : Rfi)

Mali : Lutte contre le terrorisme- La Russie réaffirme sa disponibilité à aider Bamako

L'ambassadeur de la Russie accrédité au Mali, Igor Gromyko a été reçu, hier jeudi, par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), le Colonel Sadio Camara. Selon le site officiel des Fama, les deux personnalités ont eu des échanges sur les sujets d'actualité internationale et le raffermissement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. "Le diplomate russe, satisfait du bon partenariat entre le Mali et la Russie, a affirmé, à sa sortie d'audience, que son pays restera disponible à œuvrer aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent afin qu'il retrouve sa Stabilité et sa paix d'antan", peut-on lire. (Source :abamako.com)

Guinée : Dépouille de l’épouse d’Alpha Condé- Mamadi Doumbouya était à l’arrivée

La dépouille mortelle de l’ancienne première dame de Guinée, décédée le 08 avril dernier est arrivée à Conakry ce vendredi 14 avril 2023, dans la soirée en provenance de Paris. Le vol transportant le corps de Hadja Djénè Kaba a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré aux environs de 18h. Sur les lieux, nous avons constaté la présence du Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya venu accueillir la dépouille de l’ex première dame et épouse d’Alpha Condé. Le chef de la transition guinéenne s’est recueilli sur la dépouille se trouvant dans un cercueil drapé des couleurs nationales. Le corbillard s’est ensuite dirigé vers la morgue de l’hôpital sino-guinéen, situé dans la banlieue nord de Conakry. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents sur les lieux. (Source : africaguinee.com)

Niger : Diffa- Trois soldats tués et 4 autres blessés suite à l’explosion d’une mine artisanale

Au moins trois soldats ont perdu la vie et quatre (04) blessés suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé (Eei, Ied) au passage d'un véhicule de la Garde nationale du Niger (Gnn). Les faits se sont déroulés le jeudi 13 avril 2023 aux environs de 15h30 près de Djalori, un village de la commune de Gueskérou, dans la région de Diffa, où sévissent Boko Haram et ses différentes factions notamment l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap). Le bilan est encore provisoire et non officiel mais confirmé à actuniger par des sources locales et sécuritaires. Les images relayées aussitôt sur les réseaux sociaux témoignent de l'ampleur de l'impact avec le véhicule 4x4 de la Garde nationale complètement détruit. Pour rappel, ces mines artisanales ont causé beaucoup de morts dans les rangs des Fds mais aussi des civils sur les différents théâtres d'opérations et constituent une menace prise très au sérieuse par le commandement de l'armée et des autres unités des forces de défense et de sécurité. (Source : aniamey.com)

Rdc : Situation dans l’Est du pays- La résolution du conflit dans l’impasse

Dans l’est de la République démocratique du Congo, une sortie de crise par le dialogue semble plus éloignée que jamais. Le M23, soutenu par Kigali selon des experts de l'Onu, s'est emparé de vastes pans de territoire de la Rdc dans la province, frontalière du Rwanda et de l'Ouganda.Le M23, soutenu par Kigali selon des experts de l'Onu, s'est emparé de vastes pans de territoire de la Rdc dans la province, frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Pour le président congolais Felix Tshisekedi, il n’est plus question de dialoguer avec les rebelles du M23 et encore moins d’intégrer ses membres au sein des institutions de l’Etat, notamment l’armée, qui, selon Félix Tshisekedi, s’en trouvent ensuite infiltrés et déstabilisées. (Source : Dw)

Rca: Financement des projets de développement- Une délégation des BRICS à Bangui

En visite en République centrafricaine, une délégation des Brics, constituée d’opérateurs économiques, a été reçu, le 11 avril à Bangui, par le président Faustin-Archange Touadera. Plusieurs séances de travail sont prévues avec les différents chefs de départements ministériels. Ce, en vue de discuter des projets dans lesquels les Brics doivent investir. Au sortir de la première séance de travail avec le président de la République, en présence de quelques membres du gouvernement, les représentants des Brics ont indiqué qu’il s’agit d’une phase d’étude de projets en faveur de la République centrafricaine. Ces projets, selon eux, sont portés par des investisseurs issus des pays membres de cette organisation. C'est la deuxième visite de représentants des Brics dans le pays. Elle intervient alors que l’Etat centrafricain fait face à des difficultés financières liées, notamment à la suspension des aides budgétaires extérieures. (Source : abangui.com)

Tchad : Pour lutter les violences intercommunautaires un réseau des femmes se met en place

Il s’agit du Réseau national des organisations féminines pour la paix au Tchad. Il a été mis en place le 13 avril 2023 à N’Djamena. Grace au soutien financier de l’Institut Américain pour la Paix (USIP), Réseau national des organisations féminines pour la paix au Tchad a démarré les travaux. Il est composé d’actrices indépendantes, crédibles et participatives. L’objectif du réseau est de permettre aux femmes de prévenir les menaces de violences et de conflit et y répondre en renforçant la résilience locale, nationale et régionale pour lutter contre l’extrémisme, la radicalisation, les discours de haine et/ou la violence intercommunautaire, et en renforçant la coordination et le leadership des femmes en matière de paix et sécurité. (Source: journal du Tchad)

Guinée Equatoriale : Virus de Marburg-Après la Guinée équatoriale, panique dans plusieurs pays africains

A l’issue des vent épidémiques du virus Ebola en 2014 en Afrique, ainsi que du virus de la Covid-19 survenu en 2020et ayant décimé des millions de vies, un nouveau virus est aux portes de l’Afrique, depuis quelques mois. Il s’agit du virus de Marburg. Apparenté au virus Ebola, le virus Marburg, aussi mortel, a été détecté depuis le 07 janvier 2023 en Guinée équatoriale et en mars 2023 en Tanzanie, plongeant les deux pays simultanément dans un crise sanitaire urgente. « Depuis l’apparition des premiers cas, quinze personnes ont été officiellement contaminées par ce virus. Selon un bilan établi par le ministère guinéen de la Santé, onze d’entre elles sont décédées dans les jours suivant l’apparition », peut-on lire sur France 24. La Tanzanie a confirmé ses tous premiers cas de maladie à virus Marburg le 21 mars après que des tests en laboratoire ont été effectués suite au signalement de cas et de décès dans la région de Kagera, dans le nord-ouest du pays. Sur huit malades confirmés au 6 avril 2023, cinq ont perdu la vie. Ces deux pays font frontières à des pays voisins qui peuvent être menacés. La Guinée Equatoriale est voisine au Gabon et au Cameroun et la Tanzanie, située en Afrique orientale, se raccorde au Mozambique, à la Malawi, à la RDC, au Rwanda, à l’Ouganda et au Kenya. (Source : alibreville.com)