Guinée: Aéroport de Conakry - Le chef de l'État accueille la dépouille mortelle de madame Hadja Djéné Condé, Kaba

Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, était à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ce vendredi, 14 avril 2023 où il a réceptionné la dépouille mortelle de Madame Hadja Djénè Condé, née Kaba, l'ex Première Dame de la République de Guinée.

Le Chef de l'État s'est rendu à l'aéroport de Conakry pour non seulement rendre un vibrant hommage à l'illustre disparue, mais aussi apporter un soutien moral à la famille endeuillée.

Cette cérémonie funéraire pleine d'émotion a connu la présence du Premier ministre Chef du Gouvernement, Dr. Bernard Goumou, les ministres Secrétaire général et Directeur de cabinet de la Présidence, respectivement le Colonel Amara Camara et Djiba Diakité. On notait également la présence des membres du CNRD, ceux du Gouvernement, le Chef d'Etat-Major Général des Armées, le Général Sadiba Koulibaly, le Haut Commandant de la Gendarmerie, le Général Balla Samoura, les parents, les trois enfants et les anciens collaborateurs de la défunte, ainsi que les autorités morales et religieuses.

C'est aux environs de 17 heures que l'avion transportant la dépouille mortelle de l'ex Première Dame a atterri à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Dans une atmosphère empreinte de tristesse, le cortège funèbre s'est arrêté à la loge officielle où le Chef de l'Etat s'est incliné devant le corps de Madame Hadja Djénè Condé, née Kaba.

Ainsi, le Colonel Mamadi Doumbouya et le Gouvernement se tiennent aux côtés de la famille de l'ex Première Dame pour lui rendre tous les honneurs dus à son rang, magnifier l'héritage qu'elle laisse à la Guinée en termes de promotion de la femme, de la jeune fille et de l'épanouissement de la petite enfance. C'est aussi et surtout, saluer l'immense espoir qu'elle a suscité au sein du peuple de Guinée dans la valorisation du vivre-ensemble, la solidarité et la concorde nationales.

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya - comme il le fait déjà pour toutes les ex Premières Dames de la République -, s'est personnellement chargé depuis le 5 septembre 2021, des frais d'hospitalisation de Madame Hadja Djéné Condé, née Kaba jusqu'à son décès regrettable à Paris. De ce fait, le Chef de l'Etat voudrait que le peuple de Guinée garde d'elle l'image d'une Grande Dame qui a consacré toute sa vie au bien-être de son prochain, des populations guinéennes sans exclusive.

A cette occasion, le Colonel Mamadi Kaba, grand frère de la défunte, a exprimé toute la reconnaissance de la famille au Chef de l'Etat : « Le Colonel Mamadi Doumbouya s'occupait de ma soeur avant les événements du 5 septembre et il a comtinué jusqu'à son décès. C'est Dieu qui va le récompenser ».

Le Secrétaire général aux Affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara, a surtout salué la mobilisation autour de la défunte Première Dame : « Aujourd'hui, je lance un appel à tous les Guinéens au calme et à la retenue. Nous devons nous pardonner aujourd'hui à cause de la dépouille mortelle de l'ex première dame,une soeur très sage et très religieuse ».

Le Premier ministre, Dr. Bernard Goumou, a surtout rassuré que toutes les disposions seront prises par le Gouvernement pour une inhumation digne de la défunte : « Je voudrais exprimer mon émotion à l'arrivée de la dépouille mortelle de l'ex Première Dame de la République de Guinée. Cette Première Dame est caractérisée par une humilité incroyable. Le CNRD et le Gouvernement mettront tout en oeuvre sous les instructions du Chef de l'Etat pour rendre un hommage mérité à cette haute personnalité ».

A rappeler que la levée de corps aura lieu ce samedi 15 avril 2023 à l'hôpital sino-guinéen à partir de 9h, suivie d'un symposium à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, avant le départ de la dépouille mortelle pour Kankan, sa ville natale, où elle sera inhumée le dimanche 16 avril 2023.