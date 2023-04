Niger: L'Indien BRAVIA va relifter l'hôtel GAWEYE de ses ruines

Le Gaweye, ce gigantesque établissement hôtelier nigérien au pied d'argile va bientôt retrouver son lustre d'antan et se relever de ses ruines.

Dans un délai de 24 mois, ce complexe hôtelier grand standing, rudement éprouvé par le poids du temps, sera entièrement relooké pour afficher aux yeux des visiteurs et des Niaméens, qui restent encore nostalgiques de ses années de splendeur, des façades plus luxuriantes.

Le gouvernement en a décidé ainsi et les responsables de l'Agence Nigérienne pour la Promotion des Investissements Privés et des Projets Stratégiques (ANPIPS) ont été assez perspicaces en trouvant le partenaire stratégique à la hauteur de l'enjeu. C'esst en effet le groupe hôtelier Bravia qui sera en charge des travaux de rénovation et de l'exploitation dudit hôtel dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé rondement négocié.

L'acte a été solennellement officialisé, ce vendredi 14 avril 2023 au siège de l'ANPIPS, à travers la signature de la convention par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Hamid, et le promoteur du projet de rénovation et d'extension de l'Hôtel Gawèye, également Président Directeur Général du Groupe Bravia, M. Prakash Lalchandanin. C'était sous le regard enchanté du Directeur général de l'ANPIPS, M. Noufou Insa, du Directeur général de l'Hôtel Gaweye, Monsieur GARBA, ainsi que des délégués du personnel de l'hôtel et des représentants de leur syndicat. Tout ce beau monde était présent pour assister à l'acte annonciateur de la renaissance du Gaweye.

L'espoir de revoir l'Hôtel Gaweye sous une face plutôt radieuse est d'autant plus permis que c'est une envelope de plus de 24 milliards de FCFA qui sera injectée dans les travaux de rénovation.

Le jeu valant la chandelle, un peu plus tôt dans la matinée de cette même journée de vendredi, le Président de la République, M. Mohamed Bazoum, reçevait le PDG du Groupe Bravia, promoteur du Projet de rénovation et d'extension de cet hôtel, M. Prakash Lalchandanin, en compagnie du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Hamid, et du Directeur général de l'ANPIPS, M. Noufou Insa.

A cette occasion, le DG de l'ANPIPS a annoncé qu'une fois renovée, l'Hôtel Gawèye, disposera, en plus de ses 200 chambres standard et 8 suites présidentielles, d'un grand espace qui sera aménagé sur deux hectares du côté fleuve Niger jusqu'à l'esplanade du Palais des Congrès. Mieux, un bateau-restaurant sera mis en place pour les circuits sur le fleuve Niger", a souligné M. Insa. Il a enfin précisé que les travaux démarreront très bientôt et dureront 24 mois. Avec cette signature de convention calquée sur un modèle novateur et inclusif, c'est une bouffée d'oxygène qui vient renforcer les béquilles fragiles de cet établissement hôtelier qui met fin à la longue et pénible valse des firmes internationales qui avaient manifesté ces dernières années leurs ambitions de s'offrir GAWEYE. Clap de terminus, ouf!

( Correspondant de Confidentiel Afrique à Niamey)