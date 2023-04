Sénégal: Prise en compte du genre dans la mise en oeuvre des projets du Compact MCA II (DG)

Dakar — Le programme compact Millénium Challenge Account, Sénégal dans sa phase II va apporter une innovation "majeure" en transport d'énergie au Sénégal et dans une prise en charge du genre et de l'inclusion sociale dans ses activités transversales, a annoncé, son directeur général Oumar Diop.

"Dans ce programme, nous avons trois projets notamment le transport, l'accès à l'électricité et le projet axé sur les réformes. Mais aucun ne peut avancer si l'aspect genre et inclusion sociale n'est pas pris en en compte", a indiqué M. Diop.

C'est pourquoi, a-t-il dit "le Compact du MCA met beaucoup l'accent sur la prise en charge au niveau des populations les plus affectées mais également sur le genre. Il s'exprimait, vendredi, à Dakar au cours d'un atelier de sensibilisation des membres du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes) sur le Compact power Sénégal.

L'un des objectifs est de s'assurer que jeunes femmes ou filles trouvent leur place dans la mise en oeuvre du Compact mais surtout dans l'impact attendu. "A terme, nous allons avoir beaucoup plus de femmes qui vont prendre des postes de responsabilité dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement dans le sous-secteur de l'électricité au Sénégal", a-t-il précisé.

Pour les entreprises coptées dans le cadre du Compact, "nous mettons un cadre approprié pour que naturellement, elles aillent vers la prise en compte du genre" non sans toucher les autres aspects liés la problématique du genre notamment les violences bases sur le genre (VGB), la discrimination, etc."

"Les chantiers que nous réalisons sont des projets où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes et nous voulons s'assurer que dans la réalisation de nos projets que les femmes sont protégées et que les besoins sexo spécifiques de ces dernières sont pris en compte" a précisé, le directeur général de MCA Sénégal. L'autre aspect nouveau de ce Compact est le transport d'énergie.

Il est prévu dans le cadre de ce projet, d'avoir un câble de 225 mille volts sur deux fois 16 kilomètres, entre Cap des Beach et Bel Air. "Cela va nous permettre en grande partie, de renforcer notre capacité de transit au niveau du transport de Senelec mais également, d'assurer l'accès l'électricité dans plusieurs villages. Pas moins de 350 villages dans les localités de Sédhiou, Vélingara, Kolda, Diourbel, Kaolack" a relevé Oumar Diop.

Revenant sur cette rencontre, il a relevé que "le Cojes reste un partenaire pour un accompagnement en terme de sensibilisation au profit des bénéficiaires mais également en communication d'objectifs et les impacts du programme".

A cet égard, a-t-il souligné, le Compact qui a une de mise en oeuvre de 5 ans (2021-2026) des avancées "significatives" ont été notées sur le projet "réformes" notamment à travers des textes de loi, des décrets d'application.

"Nous travaillons aussi sur la filialisation de Senelec et sur la réforme de façon générale avec la commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) et le ministère du Pétrole et de l'Energie" a dit le directeur général, ajoutant : "Nous en sommes à la phase signature de contrat car, aujourd'hui, nous avons identifié les entreprises qui vont réaliser les travaux de construction et dans les prochaines semaines, les contrats vont être signés" a-t-il souligné.

Par ailleurs, la phase II de ce Compact MCA est estimée à 600 millions de dollars US don les 550 millions sont un don du gouvernement américain et les 50 autres millions sont une contribution du Sénégal pour une durée de 5 ans. Il composé de trois projets. L'accès, le transport de l'électricité et les réformes du gouvernement.