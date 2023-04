Sénégal: Procès en appel de Sonko et des parlementaires du PUR - Les députés de Yewwi sonnent la mobilisation

Le Lundi 17 avril 2024 risque d'être un jour de grande épreuve pour la coalition Yewwi Askan Wi. En clair, il s'agit de la date fixée pour le procès en appel opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Ce jour est aussi marqué par un autre procès en appel: celui des deux députés du Pur notamment Massata Samb et Mamadou Niang, mis en prison à la suite à leur « agression » sur la député Amy Ndiaye Gniby. Face à la presse ce vendredi, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi, qui qualifient ces procès de « complot » pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et récupérer les mandats de leurs collègues appellent tous les militants et sympathisants à une forte mobilisation le 17 avril.

« Nous avons tous assisté au verdict du procès qui opposait le président Ousmane Sonko, à Mame Mbaye Niang, qu'il avait accusé de diffamation et d'autres délits que le procureur avait pris bon de surcharger sur la liste des accusations », rappelle le député Ayib Daffé, président de la commission scientifique à l'Assemblée nationale.

Selon l'honorable député Daffé, « le verdict a été quand même rendu avec des violations massives des droits de l'homme. Des arrestations arbitraires de centaines de militants de l'opposition notamment du parti Pastef les Patriotes. Avec également des violations des droits de la défense(...) »

A l'en croire,« Toutes les libertés fondamentales ont été violées par ce régime juste pour assouvir une seule ambition, exclure le président Ousmane Sonko de l'élection présidentielle de 2024 et faire un forcing pour que Macky Sall puisse se présenter en 2024. Alors qu'il n'en a pas le droit... »

« On a compris que même pour les procédures qu'ils ont écrites, ils ont déjà écrit trois mois pour la condamnation. Qu'ils sachent qu'Ousmane Sonko sera candidat. Et nous n'allons pas accepter que la justice se transforme en premier filtre pour le parrainage », soutient de son côté Birame Souleye Diop.

C'est ainsi, recommande M. Daffé « Nous, en tant que députés membres du groupe parlementaire Yaw, nous disons qu'il faut arrêter avec l'instrumentalisation de la justice. Ce n'est pas à la justice de réguler les conflits politiques. C'est au peuple sénégalais d'arbitrer entre les différentes parties qui s'opposent. »

« Et sur ce, nous dénonçons fortement l'instrumentalisation de la justice pour mettre en tout cas hors course nos collègues députés Massata Samb et Mamadou Niang, également pour essayer d'écarter le président Ousmane Sonko. Ce n'est pas à la justice de choisir qui doit être candidat en 2024. Ce n'est pas à la justice de choisir qui doit être député ou non. C'est le peuple sénégalais à travers le suffrage universelle direct qui a élu Massata Samb dans le département de Tivaouane et qui a élu Mamadou Niang, dans la liste Yewwi Askan wi », martèle le député membre de Yewwi Askan Wi, précisant que « C'est le peuple qui s'est souverainement prononcé. Ce n'est pas à un juge de remettre en cause leur statut de députés. »

Par conséquent, soutient-il « C'est sur ces principes là, que nous nous battons. C'est sur ces principes là, que nous demandons en tout cas au peuple sénégalais de se mobiliser, de résister pour faire face à l'oppression, pour faire face à la dictature. »