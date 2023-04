Afrique: Les entreprises africaines s'apprêtent à développer leurs relations commerciales grâce à un accord commercial continental

Addis Ababa — Selon la Commission économique pour l'Afrique, les entreprises africaines sont prêtes à étendre leurs engagements commerciaux par le biais d'un accord commercial continental.

Le Centre du commerce international (CCI), en étroite collaboration avec le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et d'autres institutions, a donné le coup d'envoi du dernier chapitre de son programme de formation Master class Series.

La formation de trois jours sur la préparation à l'exportation et à l'investissement dans le cadre du programme d'immersion de l'AfCFTA a pour but d'aider une réserve d'entreprises viables et durables appartenant à des femmes et à des jeunes à accéder au marché de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), qui compte 1,3 milliard de personnes.

Ces chefs d'entreprise africains sont des moteurs essentiels de l'accord et leur inclusion dans la mise en oeuvre de l'AfCFTA est indispensable à sa réussite, a-t-on indiqué.

La classe de maître vise également à donner aux femmes et aux jeunes entrepreneurs les moyens d'attirer des financements, des investissements et des relations commerciales sur mesure afin de répondre à l'échelle et aux normes du marché continental et de tirer parti de l'initiative de commerce guidé de l'AfCFTA.

"L'accès à l'investissement et au financement du commerce est un levier essentiel pour permettre aux entreprises dirigées par des femmes et des jeunes de saisir les nouvelles opportunités d'exportation, d'affaires et de chaînes de valeur régionales créées par l'AfCFTA", a déclaré Mie Joergensen, administrateur auxiliaire de la CEA.

La session de la CEA sur la préparation à l'investissement dans le cadre de l'ALECA est donc axée sur le renforcement des capacités des entreprises dirigées par des femmes et des jeunes à concevoir des dossiers d'investissement convaincants, a ajouté Mie Joergensen.

Selon le responsable : "Cela leur permettra de s'agrandir et de répondre aux normes du marché africain, tout en créant des liens commerciaux qui faciliteront leur participation aux chaînes d'approvisionnement et de valeur du continent."

L'ITC a fourni une vue d'ensemble claire des opportunités présentées par l'AfCFTA et de la manière d'exporter dans le cadre de l'accord, tandis que la CEA a orienté les entreprises de femmes et de jeunes vers l'attraction d'investissements et de liens commerciaux.

Shaun Lake, Directeur de la SME Trade Academy de l'ITC, a souligné que "l'initiative de coopération de l'ITC, baptisée One Trade Africa, s'engage pleinement à renforcer, améliorer et permettre aux MPME africaines, aux femmes et aux jeunes entrepreneurs de tirer parti de l'ALECAF".

Le directeur a noté que l'accord ne produirait pas les effets escomptés sans des formations ciblées et adaptées à la communauté des affaires africaine.

En incorporant les modules du programme de formation "Comment exporter avec l'AfCFTA" dans la série de cours de maître, nous fournissons aux entreprises africaines les connaissances et les compétences nécessaires pour faire progresser le commerce intra-africain.

Compte tenu de l'importance vitale de l'AfCFTA, l'ITC a lancé l'année dernière une nouvelle initiative d'entreprise appelée "One Trade Africa". C'est conçue pour renforcer, améliorer et permettre aux MPME africaines, aux femmes et aux jeunes entrepreneurs de tirer pleinement parti de l'ALECA.