Guinée: Labé - Sortie médiatique convaincante du nouveau procureur près le TPI

Ce vendredi 14 avril 2023, le tout frais procureur près le tribunal de première instance de Labé , Maurice Onivogui a fait son baptême du feu dans les médias locaux et pour la cause, il a choisi la radio Espérance Fm, la benjamine des médias locaux.

Le procureur Onivogui a rappelé que son parquet affiche un parfait etat de santé avant de rappeler que la maison centrale de Labé est l'une des plus grandes maisons carcérales de Guinée a l'heure qu'il fait, illustrant ses propos par le fait que détenus et condamnes des 5 préfectures de la région et ceux de Pita y purgent tous leurs peines.(308 détenus)

Le procureur a rappelé que les citoyens doivent apprendre à faire confiance à l'institution judiciaire et aux autorités administratives et policières.

Le procureur Maurice Onivogui que le premier dossier qui lui tombe entre les mains est celui de Mamadou Kounou, cet homme qui a failli laissé sa vie dans une nouvelle vindicte populaire mercredi dernier.

Le procureur rapporte que de ce qu'on sait de l'homme, il est multirécidiviste et est impliqué dans bien d'agressions de personnes et de leurs biens.

Le maire de la commune urbaine de Labé venu accompagner le procureur m'a non plus pas échappé aux questions et il a rappelé qie le procureur des sa venue a rencontré les administrateurs pour dessiner le visage de la collaboration souhaitée.

Le maire a rappelé des cas malheureux survenus dont l'insolubilité observée explique en partie la justice privée qui se développe.

En quintessence de ses propos le fringant procureur a déclaré sa porte ouverte à tous les justiciables victimes d'un abus fut-il de la part d'in homme assurant une charge publique comme les hommes en tenue.

Il a aussi souhaité une franche collaboration entre la justice et les justiciables pour mieux extirper les délinquants de la société.

A noter que Maurice Onivogui assure l'interim à la place d'Abdoulaye Israel Kpogohmou suspendu par le garde des sceaux Alphonse Charles Wright.