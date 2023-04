Liberia: Père Lorenzo Snider - 'Notre mission en Foya avec vous'

Foya — "Depuis mon retour à Foya cette année, j'ai pu rencontrer personnellement presque tous les enfants, 102 au total, qui ont pu aller à l'école grâce au soutien de tant d'amis et de bienfaiteurs", écrit le Père Lorenzo Snider, prêtre de la Société des Missions Africaines. Le missionnaire se trouve à Foya, dans une région reculée du Liberia, où l'éducation est très différente de celle des zones urbaines. Je les ai rencontrés", poursuit le père Snider, "pour les encourager, pour créer des liens et établir des alliances éducatives avec les familles et ... enfin et surtout, pour me laisser blesser par les récits de souffrance, mais aussi de courage, d'espoir et de ténacité".

Parmi les témoignages, le missionnaire a rappelé celui de Fayiah, un homme amputé d'une jambe. "L'amputation de sa jambe lui avait sauvé la vie. Il y a environ un mois, alors que j'essayais de tailler les palmiers à huile de la mission, il s'est approché de moi et, avec simplicité et un grand sourire, m'a dit qu'il connaissait le métier. Lorsqu'il avait deux jambes, il grimpait aux palmiers pour les tailler, mais même maintenant, il était capable de s'occuper de palmiers aussi petits que les nôtres.

De handicapé à ouvrier agricole", dit fièrement le père Lorenzo. En quelques semaines, ses mains robustes sont redevenues dures comme du cuir et il a presque fini de tailler les dix hectares de palmiers que nous avons ici. Il doit s'occuper de sa famille et, en cette saison, cela signifie fournir de la nourriture à sa mère âgée à Foya et à sa femme et ses enfants à Konda Pombo".

Le prêtre raconte également qu'après deux mois de coupure d'électricité, la lumière est revenue au centre de santé de Foya, dont s'occupent les pères de la SMA. "Dès mon arrivée, j'ai apporté les 16 nouvelles batteries et l'onduleur à Foya. Le technicien, qui devait arriver quelques jours plus tard pour tout installer, a mis six semaines avant de s'aventurer sur la piste de notre département de Lofa à bord d'un taxi-moto. La patience est une condition de survie ici.... Nous avons terminé le toit des nouvelles salles de classe de l'école de Vahun. Un jeune homme de Foya a tenté de braver les collines de Vahun et après trois jours (pour parcourir 80 km) et deux pannes de son pick-up, il a réussi à nous apporter les tôles et les clous pour le toit de l'école".

Père Snider conclut en disant qu'à partir de la semaine prochaine, les enfants entreront dans les nouvelles salles de classe "pas encore crépies, mais ce n'est pas grave. Les murs, le toit, la porte et les pupitres sont là, la providence s'occupera du reste.