Gabon: Basketball Féminin/Coupe du Gabon - Clash Time sacré vainqueur face à Galaxy basketball

Clash Time s'est adjugé ce lundi au gymnase du lycée national León MBA, la Coupe du Gabon (dames), dénommé » Albertine Owono », avec cette victoire 78-66 face à l'équipe de Galaxy.

Ce fut une belle fête du basketball feminin à laquelle les férus de la balle orange ont été servis. Il s'agissait pour le compte d'une rencontre très engagée et d'un niveau non négligeable entre Clash Time et Galaxy Basketball. Dès le premier quart temps, Clash Time a pris les devants en dominant son adversaire (18-16), ce fut également la même chose pour le second quart temps sur le score de (39-35).

Plus que jamais, galvanisées par le public bien présent dans cette rencontre, les joueuses de Galaxy se sont réveillées en seconde période du match et sont revenues au score et ont même pris l'avantage sur le 3e quart temps par (42-43). Cette montée fulgurante s'explique grâce à la grande forme de la joueuse de Galaxy Tania Angué, meilleure passeuse de la compétition.

Mais très vite Clash Time reprend les choses en main pour ne plus les laisser jusqu'à la fin de la rencontre. 78-66 ce sera le score à l'issue de cette belle rencontre, rencontre très appréciée des membres du bureau directeur en l'occurrence le président fédéral qui étaient là pour assister à cette coupe qui est une compétition fédérale.