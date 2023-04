Maroc: Ouarzazate - Journée de sensibilisation à la santé de la mère et de l'enfant

Ouarzazate — Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Ouarzazate vient d'organiser une journée de sensibilisation dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, qui coïncide avec le 7 avril de chaque année.

Placée sous le thème "Santé de la mère et de l'enfant", cette journée a été organisée en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate et la section locale de l'Association marocaine des sages-femmes, indique le CPDH, vendredi dans un communiqué. Cette rencontre a été marquée par deux présentations portant sur "La santé mentale et physique de la femme après l'accouchement" et "La prévention des cancers du sein et du col de l'utérus", ainsi que par plusieurs activités de sensibilisation et culturelles.

L'accent a été mis sur l'importance du suivi de la santé et de la nutrition de la mère et de l'enfant comme levier fondamental du développement humain, le but étant de sensibiliser les femmes enceintes et les celles en âge de procréer et de les informer des services de santé disponibles tout au long de la grossesse et après l'accouchement au niveau des centres de santé de la province, précise la même source.

Cette journée a constitué une occasion de mettre en avant l'importance qu'accorde l'INDH, conformément aux hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, à la santé maternelle et infantile en tant que priorités majeures de la phase III de l'INDH (2019-2023) qui cible les aspects immatériels du développement humain, notamment à travers son quatrième programme relatif à l'"Impulsion du capital humain des générations montantes".

Cette rencontre a été l'occasion, en outre, de présenter un aperçu sur les réalisations de l'INDH dans le domaine de la Santé, en partenariat avec le ministère de tutelle et d'autres partenaires, au niveau de la province de Ouarzazate. Il s'agit de l'acquisition de trois unités médicales mobiles dotées chacune d'équipements gynécologiques modernes, d'un laboratoire d'analyses de sang, d'échographes et d'autres types de matériel médical. Gérées par les services de la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate, ces unités sont exploitées dans la prestation de services sanitaires de proximité au profit notamment de la population du monde rural.

L'INDH a procédé à l'acquisition également d'ambulances, ainsi que de trois voitures tout-terrains pour transporter des équipes médicales mobiles dans des zones reculées inaccessibles aux grands véhicules, afin de fournir des services médicaux aux femmes enceintes. Le CPDH souligne, dans le même contexte, que la province de Ouarzazate compte quatre Maisons de la maternité dans les communes territoriales de Taznakht, Ighrem N'Ougdal, Skoura Ahl El Oust et Imi N'Oulaouen.

Grâce à l'Initiative Nationale Pour le Développement Humain, ces structures ont fait l'objet de travaux d'entretien de façon régulière, tout en bénéficiant des subventions accordées par le Comité Provincial de Développement Humain pour leurs budgets de fonctionnement. Ces structures fonctionnent en coordination avec les services du ministère de la Santé et de la Protection sociale, sans oublier le grand rôle joué par les associations qui se sont vu confier des tâches de leur gestion.

La même source a cité également le projet de création d'une 5ème Maison de la maternité à Anzal, dans la commune de Siroua, qui est actuellement en cours de construction, ainsi que le programme d'appui aux structures sanitaires de la province, dont l'hôpital provincial Sidi Hssain Benaceur à Ouarzazate, en équipements et matériel médicaux destinés au suivi de la santé de la mère et de l'enfant (incubateurs, appareils d'examen, appareils de mesure...).

Par ailleurs, la province de Ouarzazate s'est engagée dans la mise en oeuvre des axes de la convention tripartite conclue entre le ministère de l'Intérieur (l'Initiative Nationale Pour le Développement Humain), le ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'UNICEF, relative à l'approche de santé communautaire, à travers la mise en place de deux Dispositifs de santé communautaire.

L'un de ces deux dispositifs a été mis en place dans le cadre d'un partenariat entre le CPDH de Ouarzazate et les deux associations chargées de la gestion des Maisons de la maternité d'Imi N'Oulaouen et d'Ighrem N'Ougdal. Les deux associations ont recruté 43 Personnes relais communautaires (PRC) qui ont été formées pour assurer la sensibilisation et l'éducation des femmes cibles dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant.