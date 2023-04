Madagascar: Infrastructures routières - Une portion de la RN10 en travaux d'urgence

Des travaux d'urgence ont été entrepris sur la portion Ihotry-Ambatry au PK 60+900 de la RN10 reliant Andranovory à Ambovombe. Il ne s'agit pas encore de réfection totale.

Déception. Ce ne sont pas encore les grands travaux attendus par les milliers d'usagers de la RN10. Beaucoup attendent pourtant la réfection totale de cette route nationale reliant Andranovory (région Atsimo Andrefana) à Ambovombe (région Androy) longue de près de 400km. Une dizaine de véhicules par jour au moins s'embourbent dans la boue entre Andranovory, Betioky et Ampanihy. « Nous sommes coincés depuis deux jours car deux des roues arrières droites se sont enfoncées dans la boue et à moins de décharger toutes nous marchandises lourdes de 10 tonnes, nous ne sortirons pas d'affaire », explique un camionneur transportant des vivres et des PPN, coincé à quelques kilomètres avant le croisement de Besely- Bezaha.

Seul, un autre camion de son gabarit pourrait le sortir du pétrin mais à condition qu'une chaîne ou une corde de forte capacité soit disponible. En début de semaine, des 4x4 de marque Toyota, des Ford et des véhicules coréens, Hyundai réputés robustes ont tous été coincés à un même endroit, à une vingtaine de kilomètres avant d'arriver à la commune de Tongobory.

La pluie était à son rendez-vous tout au long de la semaine, ce qui a rendu la route nationale déjà cahoteuse un peu plus catastrophique. Un trou boueux de près de 1m20 de profondeur et d'un diamètre d'au moins 3m a piégé des automobilistes au niveau de Befaha, à une vingtaine de kilomètres de sortie de Betioky. Et la liste des désagréments est encore longue jusqu'à Ampanihy.

« Tuléar- Ampanihy qui se fait normalement en une journée se fait en trois jours actuellement. C'est la galère, et pour les voyageurs accompagnés surtout par des bébés et enfants, et pour les

véhicules » témoigne un chauffeur de location travaillant sur cet axe.

Stade de préparatifs

Le ministère des Travaux publics a annoncé la réhabilitation d'une portion de route sur la RN10. C'était au fait des travaux d'urgence en réhabilitation de la circulation coupée entre Ihotry et Ambatry, deux kilomètres avant Tongobory. « Cette partie de la route a été complètement submergée par l'eau pendant quatre jours et une grande partie de la piste a été emportée par les eaux. Il n'y avait pas d'accès du tout et les camions ne pouvaient pas passer. Nous y avons entrepris des travaux d'urgence » explique Davidson, directeur régional des Travaux publics Atsimo Andrefana.

Des buses ont été installées afin de permettre des ouvertures pour les eaux, la chaussée a été rehaussée et terrassée sur 300m. « En attendant les grands travaux de la réfection de la RN10, aucun ouvrage définitif n'a été installé à cette portion réhabilitée dans le cadre des travaux d'urgence» précise le directeur régional. Les grands travaux de la RN10 ayant obtenu un financement de la Banque Mondiale, sont au stade de préparatifs du lancement d'appel d'offres.

« Un appel d'offres international sera lancé au courant du mois prochain, au mois de mai. Les attributaires seront connus au mois de juillet et les travaux pourront commencer cette année même» rassure l'interlocuteur. Les travaux de réfection seront divisés en cinq lots. Le premier consiste à entreprendre des travaux entre Andranovory et Ambatry, le deuxième Ambatry- Ampanihy, le troisième lot concerne Ampanihy-Beloha, le quatrième de là à Tsihombe et le dernier part de Tsihombe jusqu'à Ambovombe.