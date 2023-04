Madagascar: Argent contre Travail - 21 000 ménages bénéficiaires

Permettre aux plus vulnérables de retourner rapidement à une vie normale et créer des emplois à court terme. Tels sont les objectifs des réponses initiées de concert par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) et le FID ou Fonds d'Intervention pour le Développement suite au passage des cyclones tropicaux Cheneso et Freddy à Madagascar.

Les réponses d'urgences en question se manifestent par le lancement des activités Argent contre travail ou ACT et les transferts monétaires conditionnels ainsi que la réhabilitation/reconstruction des infrastructures socio-économiques de base dans les régions fortement impactées : Analamanga, Analanjirofo, Boeny, Sofia, Menabe, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Betsiboka, Atsimo-Andrefana et Ihorombe, Androy, Itasy, SAVA.

Comme le fait savoir Achille Harifidy Razakantoanina, Directeur chargé des Activités Post Crise, Sauvegarde et Fonds d'Appui du FID : « notre objectif est d'aider les ménages à reprendre leurs cultures pour sauver les récoltes de la saison et éviter les risques de Kere. ».

Pour le cas de l'ACT, ces initiatives bénéficient à plus de 21 000 ménages et correspondent à des « petits travaux à réaliser en 20 jours pour un salaire total de 120 000Ar ». 141 chantiers sont actuellement en cours et prévus d'être achevés d'ici mai 2023. A Marovoay, Fokontany Banlieue par exemple, des chantiers pour réaménager les canaux d'irrigation ont permis de sauver les récoltes de riz. Toujours dans cet esprit, sur Anosinalainolona, des barrages de rétention ont été construits pour protéger les rizières des inondations.

Côté transferts monétaires, 11 600 ménages sinistrés dans les régions de Sofia, Boeny et Vatovavy ont pu bénéficier de subventions pour satisfaire leurs besoins immédiats. Ces activités réponses aux crises sont une composante du projet filets sociaux de sécurité, un projet de protection sociale mis en oeuvre par le FID, sous la coordination du Ministère de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme.