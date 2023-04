Afrique: Rallye de voitures historiques II - Moyenne au choix et Team challenge comme innovations

Tourisme sportif. L'équipe organisatrice, ses partenaires et les concurrents ont procédé ce jeudi soir au stade Barea Mahamasina à la réunion d'informations du deuxième Rallye de voitures historiques (RVH) de régularité. La version 2023 programmée les 19, 20 et 21 mai, sera marquée par la participation de Didier Auriol, champion du monde des rallyes en 1994, ambassadeur international du RVH de Madagascar. «Sa participation va inciter la venue d'autres grands pilotes étrangers à partir de 2024 (...)

Outre le sport, il y a l'aspect tourisme et économie» soutient le président de la fédération du sport automobile de Madagascar, Jimmy Rakotofiringa. La fédération et Madacox, ont apporté des innovations à cette version 2023. Comme lors de la précédente édition, les équipages auront le choix sur cinq moyennes de vitesse entre 30km/h et 50km/h. «Les équipages pourront cette fois choisir la moyenne pour chacune des trois étapes, suivant la difficulté du parcours, montée ou descente,... Mais chaque équipage devrait fixer sonr choix au moment de l'inscription» souligne le patron de la FSAM.

Meilleur team

Outre la compétition par catégorie, «il aura le Challenge Team. Chaque équipe, un groupe de famille, d'amis, de marque de voiture, ... devrait être formée d'au moins trois voitures et dix maximum» explique Patrick Alain Rajaonarivelo, un des initiateurs de l'événement. Le cumul de points des deux mieux classées de la Team sera pris en compte pour le classement final. Les voitures admissibles sont celles sorties avant la fin 1989.

Les quatre catégories de l'an passé seront maintenues à savoir celles «Old» sorties avant le 31 décembre 1960, «Légende» jusqu'à la fin 1971, «Prestige» jusqu'à la fin 1982 et «Classique» fin 1989.Le départ et l'arrivée finale se feront au stade Barea à Mahamasina. Le parcours de la première journée (260 km) du 19 mai sera réparti en deux étapes, Mahamasina-Sambaina sans contrôle de régularité, et cinq points de contrôle seront mis en place entre Sambaina et Ampefy. La deuxième journée du samedi 20 mai empruntera un aller-retour Ampefy-Tsiroanomandidy (240km) et la troisième et dernière journée du dimanche d'Ampefy à Mahamasina (115km). La distance totale s'élève à 619km. La zone de régularité s'étend entre 9 et 18km.