Madagascar: Baccalauréat 2023 - La liste des candidats inscrits, complète à 75%

Le nombre définitif de candidats inscrits aux sessions du baccalauréat de cette année n'est pas encore sorti officiellement. Pour l'heure, l'on observe déjà une hausse par rapport à l'année 2022.

208 936

C'est le nombre de candidats inscrits aux sessions du baccalauréat de cette année répartis dans tout Madagascar. « Le chiffre n'est pas encore définitif et correspond au nombre de candidats arrêté le mercredi 12 avril dernier », note la Direction générale de l'enseignement supérieur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon ce département ministériel, « les provinces ont jusqu'à la semaine prochaine pour faire parvenir auprès du ministère les statistiques des candidats inscrits ». La compilation de la liste définitive des candidats inscrits aux sessions du baccalauréat de cette année prend plus de temps que prévu. De nombreuses localités n'auraient pas encore pu faire parvenir les documents en question. Le cas de Soalala a été cité comme exemple par le Directeur général du ministère de tutelle. Par ailleurs, la liste serait complète à 99% pour la province d'Antananarivo si au niveau national, elle le serait à plus de 75%.

Hausse

L'entretien avec le responsable auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a également permis de savoir que des réunions hebdomadaires sur l'avancée de la conception des listes des candidats inscrits sont menées afin « d'évaluer l'avancement des travaux au niveau des universités. Toutes les provinces n'ont pas encore pu faire parvenir les listes. Certaines zones affirment avoir envoyé les documents via la poste », nous indique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les statistiques actuelles montrent une augmentation du nombre de candidats inscrits de façon générale. Pour l'heure, l'on comptabilise 16 501 candidats de plus que durant les sessions du baccalauréat de l'année 2022. Outre la hausse du nombre, les statistiques communiquées par le ministère de tutelle révèlent que la province d'Antananarivo enregistre le plus grand nombre de candidats avec 79 530 d'inscrits. La province de Mahajanga est, quant à elle, celle qui en aurait le moins enregistré, avec 23 000 candidatures.