Madagascar: Volley-ball - Sommets nationaux - GNVB 1, GNVB, Bi'As, Squad, ASI sacrés champions de Madagascar

Le Championnat de Madagascar 2e division et la coupe de Madagascar jeunes se sont bel et bien tenus, à Antsirabe. Les GNVB ont remporté trois titres sur les quatre en jeu. Bi'As, Squad et ASI sont également sacrées championnes.

La ville d'Antsirabe était en effervescence hier, lors du Championnat de Madagascar 2e division et de la coupe de Madagascar jeunes, organisés par la Fédération malgache de volley-ball (FMVB), au gymnase Fihaonana. L'équipe de la Gendarmerie de volley-ball (GNVB) était en roue libre lors de ce sommet national. Des générations de joueurs et joueuses se sont succédé.

En effectuant quatre finales, à savoir celle de la catégorie U14 fille, U16 fille, U20 fille et la 2e division homme, le gendarmerie a remporté trois victoires. Seules Maëlys et ses coéquipières dans la catégorie U20F se sont inclinées face à la formation de Bi'As par 3 sets à 1 (25/17 - 21/25 - 25/16 - 25/23).

L'équipe d'Itaosy a bien mené le rythme et a pu réussir dans les services et les contre-attaques. « La rencontre était très tendue mais ceux qui ont le plus de concentration avaient gagné. Nous avons gagné grâce à notre maîtrise de balle qui nous différencie des autres et on a aussi des avantages au niveau de la taille », a fait savoir Tovo Randriamiharisoa, coach du Bi'As.

Le niveau des jeunes était encourageant, selon les explications de Jean Honoré Razafinjatovo, directeur technique national. Pour le Championnat de Madagascar 2DF, l'équipe de Squad s'est imposée sur le tie-break 15 à 11 face à l'équipe hôte AVBA. Après un match acharné, la formation d'Analamanga, avec un parcours sans faute depuis le début de l'aventure, a pris le dessus sur les joueuses de la ville d'eau par deux sets à zéro.

Phanie et ses camarades ayant riposté face au Squad plus déterminé au troisième set, ont gagné par 25/20. Au quatrième set, l'AVBA a trouvé le chemin sur un score très serré 27/25 pour pouvoir entrer dans le tie-break. Finalement, ce sont Nirina et sa bande qui sont arrivés à décrocher le deuxième titre pour le club de Squad après le dernier sacre en 2021. « On a eu un peu peur des supporters de l'AVBA, hôte du tournoi. On a pu remporter le match grâce à notre habitude de jouer à une telle compétition et toutes les joueuses étaient au top de leur forme » a ajouté Zo Andriamampandry, président du club Squad.