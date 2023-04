Madagascar: Projet GasyCar - Trois modèles de véhicules différents

Annoncé en grande pompe, le projet du TGV « GasyCar » tarde à entrer en gare. Un retard qui s'explique, selon le Chairman de Shanghai Launch Automotive Technology Co., Ltd., M. Wang Xu qui vient d'adresser une lettre au président Andry Rajoelina.

Comme son nom l'indique, c'est une société spécialisée dans l'automobile : conception de véhicules, de développement technique, de vérification de la conception et d'autres services. Shanghai Launch Automotive Technical dessert des grandes marques chinoises, allemandes et européennes. « C'est indépendamment de notre volonté que le démarrage du projet a pris du retard », explique Wang Xun dans la missive qu'il a envoyée au président de la République à qui il présente d'ailleurs ses excuses.

Retard

« Suite aux lettres d'octobre et de novembre 2022 relatives à la mise en oeuvre des projets GASYCAR et GASY-TECHNOPOLE, qui ont rencontré un retard indépendant de notre volonté, dû au contexte de recrudescence de la pandémie de Covid-19 en Chine et de fermeture des frontières ; qui ont provoqué le report de l'arrivée des délégations chinoises à Madagascar prévue en novembre dernier, alors qu'elles étaient sur le point d'embarquer, la délégation n'a pas pu effectuer son voyage à Madagascar l'année dernière. Pour les mêmes raisons, il était également difficile d'inviter les délégations malgaches à venir en Chine deux mois plus tôt », pouvait-on lire dans la lettre en question.

Consensus

En ce qui concerne la promotion des projets de coopération en cours, les entreprises de fabrication de voitures regroupées dans le consortium sont parvenues au consensus suivant : A l'heure actuelle, les plans de projets pertinents sont déjà prêts et doivent être promus par tous les moyens possibles. À cette fin, les matériaux de construction, la structure en acier et certains équipements nécessaires à la construction des futures usines à Madagascar ont été expédiés à l'avance. « Avec l'ouverture des frontières, nous allons nous installer à Madagascar très prochainement et à votre convenance pour la réalisation des projets discutés dans le cadre de la Zone d'Émergence Economique ».

PEM

Le Consortium de réitérer que le retard dans le démarrage du projet était dû notamment à la pandémie de Covid-19 et à la fermeture des frontières en Chine qui a occasionné le report de la signature de la convention. Les activités à mettre en oeuvre par cette convention s'inscrivent dans le cadre de la Zone Economique Spéciale ou Zone d'Émergence Économique qui sont régies dans le programme Plan Emergence Madagascar (PEM).

Gagnant-gagnant

« Nous soutenons pleinement le PEM. Nous avons pris l'initiative d'élaborer un Business plan détaillé composé de projet de montage de trois modèles différents dont des camions de 3,5 tonnes ; des pick up double cabine et minibus pour la première phase de montage pour la réalisation dudit projet. Ces activités sont à but économique et ce dans le cadre de la Zone d'Émergence Économique. A cette fin, nous avons réuni plusieurs entreprises et industries chinoises de premier plan, dont Beijing Anhua Zhongxing International Technology Development Co dont le PDG a accepté de rejoindre le consortium. Notre souhait serait de travailler en Joint-Venture avec les opérateurs économiques malgache et l'Etat afin de permettre un transfert de technologie et une coopération gagnant-gagnant ».

Velirano n°6 et n°7

Dans un premier temps, la plate-forme GASY-TECHNOPOLE sera exploitée par plusieurs groupes. Entre autres et non des moindres, Cheetah Group, Meihua Automotive Group ; Dongfeng Automotive Group ; Jiangmen Motorcycle ; et China Ltd. L'un des objectifs est de faire de Madagascar un pays émergent et exportateur de produits à haute valeur ajoutée. Wang Xu de souligner qu'« il est essentiel pour nous d'exprimer notre réelle volonté d'être des partenaires stratégiques dans l'industrialisation et la modernisation de la Grande Île, dans le cadre du PEM et pour la réalisation du Velirano n°6 : « Travail décent pour tous » et du Velirano n°7 : « Promotion de l'industrie Malagasy », sous le leadership du président de la République Andry Rajoelina ».