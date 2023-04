Ile Maurice: Tentative de meurtre à Bain-des-Dames I La mère de Curtis Labelle - «Mo ti kroir mo piti inn fini»

Son coeur de mère saigne. Son fils, Curtis Labelle, âgé de 32 ans, a frôlé la mort et on ne sait pas s'il pourra un jour se remettre debout.Ce dernier, père de deux enfants en bas âge, a été victime d'une tentative de meurtre, samedi dernier, alors qu'il tentait de porter secours à son frère Julien. Un habitant de la localité, Jacques Laval Pieterson Dormante, 42 ans, lui a foncé dessus avec son 4x4 et a aussi enfoncé l'entrée d'une maison à Bain-des-Dames. Cet incident a causé un vif émoi dans la localité.

L'habitante de Bain-des-Dames n'arrête pas de pleurer depuis que son fils est admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Elle se rend chaque matin à son chevet pour s'occuper de lui. «Bizin begn li. Dokter dir so leta pa ankor stab. Pa koné si enn zour li pou réisi remet li debout ou si li pou res lor enn sez roulant.So lezo in sorti an deor ek linn gagn disan kayé dan so latet», explique Francoise Labelle. Elle indique que cette agression grave serait due à une dispute à cause d'une guitare. «Inn rod ras lavi enn dimounn akoz enn lagitar.Enn lagitar komié kapav kouté pou ou tir lavi enn dimounn koumsa. Bizin ena enn lazistis.Pa kapav nek tir lavi dimounn kouma narnien ditou.»

En effet, le suspect avait prêté une guitare à Julien, le frère cadet de Curtis, qui l'aurait par la suite passée à un ami. Samedi matin, alors que la mère des garçons se trouvait sur son lieu de travail, sur la plage de Bain-des-Dames, le suspect est arrivé et s'est mis à l'injurier. Plus tard, dans l'après-midi, il est revenu et a réclamé sa guitare à Julien. Ce dernier lui aurait dit de l'accompagner et il est monté à bord du 4x4 pour aller chercher la guitare. «Dan semin kan in fini rékiper lagitar la zot inn komans agres mo garson. Ene so kamarad inn vinn kriyé moi pou dir moi bannla pe bat mo garson. Curtis ti pe koupe sévé bor lamer, mo nek kriye li mo dir li :'Curt al gété bannla pe bat to frer'», relate Francoise. Curtis s'en va alors en courant pour porter secours à son frère. «Ti ena dé dimounn ki ti ek sa sofer la, linn dir zot,' pa rant ladan se enn problem ant Julien ek sofer la'», explique-t-elle.

À peine la victime a-t-elle eu le dos tourné, Jacques Laval Pieterson Dormante a démarré son 4x4 pour foncer à toute vitesse sur le trentenaire.«Un ami de mon fils est venu me dire que Curtis avait eu des ennuis.Lorsque j'ai accouru, j'ai vu Curtis gisant sur l'asphalte. Mo trouv disan pé sorti dan labous mo piti, mo ti kroir mo piti inn mor. Mo komans kriyé. Mo dir monn perdi mo piti. Sofer la komans zouré, li larg so lekor anba, li dir 'touy moi'» relate Françoise.