Sénégal: Un mouvement citoyen va rendre hommage à Sidy Lamine Niasse, le 27 avril prochain

Dakar — Le Mouvement des patriotes du Sénégal (MPS) annonce organiser un hommage à Sidi Lamine Niasse, défunt fondateur du groupe de presse privé Walfadjri, le 27 avril prochain, au Théâtre national Daniel Sorano, à Dakar.

Selon un communiqué, cette manifestation, prévue à partir de 10 heures, s'inscrit dans le cadre de l'édition 2023 des "Calebasse d'or", un évènement dont le but est de célébrer le patriotisme en honorant des personnes, entités ou des initiatives selon des critères d'excellence et d'exemplarité, soulignent les organisateurs.

Les "Calebasses d'or" visent à ériger certaines personnalités en modèles de citoyens pour les plus jeunes, une manière de contribuer à la consolidation des symboles de l'Etat, indique le communiqué.

Il note que l'édition 2023 sera axée en particulier sur "l'engagement citoyen, social, culturel et économique".

A cette occasion, les initiatives citoyennes portant sur "un Sénégal émergent dans l'éthique et les valeurs de la République" seront primées, ainsi que la qualité des contenus éducatifs des médias publics et privés.

"Cette édition est dédiée à la transparence et à l'équité, elle vise à mettre en exergue et à promouvoir [les] qualités de citoyen modèle dans les domaines social, économique, culturel et environnemental [...]", selon le communiqué.

En plus de la célébration de "modèles de citoyens ancrés dans des valeurs spirituelles et patriotiques", les "Calebasses d'or" comptent en même temps "mettre en relief la coexistence harmonieuse des communautés au Sénégal".

Au total, cette manifestation se veut "une forme d'incitation à l'exemplarité, une manière de sanctionner positivement et d'encourager les bons comportements allant dans le sens de l'édification d'une nation prospère et viable", peut-on lire sur la page Facebook du Mouvement des patriotes du Sénégal.

Le MPS a été créé en novembre 2007, avec l'objectif de "participer à la promotion et à la protection des valeurs, du patriotisme et de la bonne gouvernance de notre société", à partir d'un "large constat" relatif à "la dégradation des valeurs et des moeurs".