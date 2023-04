Madagascar: Retard d'approvisionnement en carburants et pannes techniques - Délestage tournant dans plusieurs villes des régions

Bien que le délestage soit un fait courant depuis des années à Madagascar, il reste difficile pour les populations qui en font l'expérience, de s'habituer aux désagréments causés par ces coupures programmées d'électricité.

Privés d'électricité pendant plusieurs heures pour les uns, coupures à durée indéterminée pour les autres. En raison du retard de l'approvisionnement en carburants, les populations de plusieurs villes des régions doivent composer avec le délestage tournant. La société nationale d'eau et d'électricité JIRAMA a annoncé hier, la mise en place de programmes de délestage tournant dans plusieurs villes, notamment Toamasina, Toliara, Ambatondrazaka, Morondava, Manakara, Farafangana, et Ambanja. Et de préciser qu'afin d'éviter un black-out total, le délestage tournant est une mesure incontournable, mais prise à court terme.

Pour la ville de Toliara, la durée de la coupure de courant programmée est d'environ deux heures. Les usagers de la ville déplorent, toutefois, une incohérence entre les coupures annoncées par la JIRAMA et la réalité dans la mesure où les coupures durent bien plus longtemps que ce qui a été indiqué, et sont opérées de manière inégale. Elles se répètent de nombreuses fois pour certains quartiers qui ne font pourtant pas partie des quartiers abritant des lieux stratégiques.

A Toamasina, la raison évoquée expliquant le délestage tournant décidé hier, est un dysfonctionnement au niveau de la production d'électricité. Les coupures sont programmées pour trois heures, de 14h à 17h pour certains quartiers, et entre 6h et 9h du matin pour d'autres et ce, depuis hier jusqu'au rétablissement de la situation. Le programme des coupures, mis à la connaissance du public, hier, s'étend jusqu'à dimanche. La JIRAMA souligne, toutefois, que chaque quartier ne subira pas plus de deux coupures en une journée.

Dans les autres villes, notamment l'axe Sud-Est comme à Farafangana et Manakara, et l'axe Ouest tel Morondava, et ailleurs, les conséquences des problèmes d'approvisionnement en carburant se résument en une série de désagréments, incluant des conséquences financières sur les activités professionnelles des usagers et des entreprises. De son côté, la JIRAMA affirme être en train de mettre à exécution les mesures destinées à accélérer le retour à la normale, et souligne que les carburants destinés au fonctionnement des centrales thermiques commencent à arriver dans les zones touchées par les ruptures de stock.