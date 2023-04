Ile Maurice: Un homme exceptionnel

Abnégation indiscutable, loyauté inébranlable envers son patron et un spin doctor à l'efficacité foudroyante : tels ont été les traits marquants de Dhanjaye (dan) Callikan, décédé à la réunion samedi dernier et dont la crémation a eu lieu hier.

Il était aussi un homme de paradoxes. C'est ainsi que bien que bénéficiaire de ce qu'on appelait alors la 'bourse d'Angleterre' pour avoir été parmi les meilleurs participants aux examens du Higher School Cerfificate, il partit étudier à la Sorbonne en France. Il se distinguait déjà des autres qui s'inscrivaient dans des universités britanniques pour décrocher des diplômes, commencer une carrière et fonder une famille.

Quelque temps après son retour au pays, Dan Callikan se joignit à la rédaction de la MBC, dirigée alors par le grand Jean Roland Delaître. Mais le jeune homme se découvrit aussi une âme de rebelle, de quelqu'un qui remettait tout en question. C'est ainsi qu'il se joignit au Mouvement Militant Mauricien Socialiste-Progressiste (MMM-SP) dont les gurus régnants étaient Dev Virahsawmy, Hervé Masson, Reynolds Michel et Peter Craig. Le MMM-SP qu'on décrivait aussi comme MMM sans Paul (d'où le SP) se voulait plus révolutionnaire que le MMM accusé d'embourgeoisement et de compromissions avec le système bourgeois.

Ce qu'on retiendra de ce MMM-SP fut surtout son expression culturelle. Son groupe Soley Rouz animé par Bam Cuttayen connut un énorme succès dans le pays. Mêmes les Bérengistes les plus fidèles ne manquaient pas - hors de la vue et de l'ouïe du leader - d'entonner les belles créations du tandem Virahsawmy-Cuttayen. C'est dans cette ambiance qu'évolua Dan Callikan. Ainsi, l'invitation au mariage Dan Callikan-Brigitte Masson fut écrite dans le grand kreol de Dev Virahsawmy.

Le MMM-SP ne connut pas de grand succès aux élections générales de 1976 qui vit la première grande participation du MMM et aussi de sa création dissidente. Mais le MMM-SP contribua à la division des votes de la gauche au point que les Travaillistes et le PMSD en profitèrent dans certaines circonscriptions.

Suivant les élections de 1982 et la dissension qui commença à ébranler le MMM, Dan Callikan, Dev Virahsawmy et Peter Craig, forts de leur expérience dans le Bérenger-bashing, se virent offrir une occasion en or de construire et de muscler le nouveau-né qu'était le Mouvement Socialiste Militant (MSM) d'Anerood Jugnauth. Harish Boodhoo, un homme qui avait bien maiîtrisé les sensibilités rurales fit lui aussi partie du groupe. Le MSM s'allia au Parti travailliste et au PMSD et on connaît la suite de l'histoire.

Dan Callikan devint ainsi un pilier de l'establishment MSM et fonctionna ainsi comme le directeur des services d'information du gouvernement, le no 1 de la MBC et même de la CNT. Quelques jours avant le Nomination Day des élections de 1995 qui devait voir la défaite 60-0 d'Anerood Jugnauth, Dan Callikan et Peter Craig estimant que le MSM allait commette un harakiri prirent leur distance d'Anerood Jugnauth.

À tout jamais pour Dan Callikan. Qui, après les élections de 2000, se rapprocha davantage de Navin Ramgoolam. Il devint ainsi le principal stratège derrière la campagne qui vit le Parti travailliste battre l'alliance MSM-MMM de 2005. Ce fut la dernière fois que le MMM exerça le pouvoir.

Comble de l'ironie, Dan Callikan fit partie de l'équipe de spin doctors dont la mission était de vendre deux produits aux élections de 2014: Paul Bérenger comme Premier ministre pour cinq ans et Navin Ramgoolam comme un président 'fort'. Les stratèges les plus brillants de la planète n'auraient pas réussi à vendre une telle formule. Il ne faudrait pas blâmer Dan Callikan malgré son excellent parcours de spinning pour cette défaite de 2014.

C'est le MSM qui a davantage profité de l'expertise de Dan Callikan que le Labour. Ainsi, le MSM devrait être reconnaissant pour le rôle déterminant joué par Peter Craig et Dan Callikan à la veille des élections de 1987 qui opposa Anerood Jugnauth à Prem Nababsing, candidat du MMM aux fonctions de Premier ministre. Paul Bérenger allait être le président du pays. Le MSM avait été profondément ébranlé en décembre 1985 par l'affaire d'Amsterdam qui avait vu l'arrestation de députés transfuges travaillistes passés dans le camp du gouvernement.

Tout indiquait en 1987 que le MMM allait remporter les élections. Mais à la veille du scrutin, dans une interview de presse, Nababsing déclara qu'en cas de victoire du MMM, le président Bérenger allait parfois présider le conseil des ministres. Peter Craig et Dan Callikan y virent une occasion en or pour assommer le MMM. Car dans le système Westminster, c'est le Premier ministre qui préside le conseil des ministres.

C'est ainsi qu'Anerood Jugnauth se vit offrir l'occasion de se rendre à la MBC, dirigée par Dan Callikan, pour dire que Maurice courait un grave danger avec la formule que proposait Prem Nababsing. Ainsi, Bérenger allait occuper les fonctions de président et de Premier ministre aussi. Dan Callikan avait jugé que les minutes pendant lesquelles Jugnauth allait parler à la MBC ne pouvaient être comptabilisées dans le temps des political broadcasts car le Premier ministre évoquait une question de grande importance qui touchait à la Constitution même et au système politique du pays. Ainsi, Jugnauth bénéficia de temps supplémentaire à la MBC pour crucifier le MMM.

Devenu une légende de son vivant, Dan Callikan s'en est allé. On parlera longtemps des grands coups dans la vie politique du pays de cet homme exceptionnel.