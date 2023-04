Ile Maurice: Funérailles de Dan Callikan - Shakti et Anjali rendent un vibrant hommage à leur père

Les funérailles de Dan Callikan, décédé le samedi 8 avril à l'île de la Réunion, ont eu lieu le vendredi 14 avril au crématorium de Trois-Mamelles. Cet ancien conseiller des ex-Premier ministres Sir Anerood Jugnauth et Navin Ramgoolam et directeur général de la station de radio et de télévision nationale a reçu les hommages de plusieurs politiciens, ses anciens collègues, journalistes, fonctionnaires et surtout des employés de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), notamment l'actuel directeur général, Anooj Ramsurrun, qui le considérait comme son père.

De nombreux politiciens, surtout ceux du Parti travailliste (Ptr), dont le leader Navin Ramgoolam, le président Patrick Assirvaden, le leader du Rassemblement Mauricien (RM), Nando Bodha, de même que Neena Ramdenee, membre de Linion Pep Morisien (LPM) assistaient aux funérailles. Parmi les anciens collègues du défunt, soulignons la présence de Trilock Dwarka, Datta Ramyad, Richard Ramasawmy, Ritvick Neerbun, Ashok Beeharry, Sadna Teeluckdharry et Manda Boolell. L'ex-juge Vinod Boolell était également présent. Les anciens rédacteurs en chef de l'express, Jean Claude de l'Estrac, Yvan Martial et Raj Meetarbhan, étaient dans l'assistance.

Sadhna, l'épouse de Dan Callikan, et ses deux filles, Shakti et Anjali, ont reçu les sympathies de ceux qui étaient au crématorium. Les deux filles ont rendu un vibrant hommage à leur père. Anjali a lu un poème et Shakti a, elle, brièvement rappelé le parcours de son père avant de lui dire de prendre son envol tout comme Dan Callikan avait prononcé ces mots quand elle partait pour des études à l'étranger.

Témoignages

Navin Ramgoolam : «Dan était un ami personnel. Peu avant 1995, il m'a aidé et il m'avait expliqué qu'il a pris ses distances du MSM, car il estimait que ce parti pratiquait le communalisme. Il était quelqu'un de loyal, pas comme certains, aujourd'hui, qui vous quittent en cherchant des intérêts ailleurs. Son aide a été cruciale pour le succès du Ptr. Que son âme repose en paix.»

Yvan Martial : «Dan était quelqu'un de très intelligent. Il cherchait toujours une certaine vérité dans sa vie et dans son comportement. Même s'il a travaillé pour différents partis politiques, il était toujours loyal tout comme il l'a été comme conseiller auprès des ministres, quand il était directeur de la MBC et comme celui de la Corporation Nationale de Transport (CNT). Il avait des qualités intrinsèques qui lui permettaient de traverser les barrières partisanes. Comme je reconnais toujours les valeurs et l'intelligence d'un homme peu importe sa communauté, Dan était parmi ceux-là. Nous avions toujours eu d'excellents rapports, même si on avait des positions divergentes sur le plan politique.»

Nando Bodha : «Le départ de Dan Callikan laissera un grand vide. C'est une perte énorme pour moi et le pays. Premier lauréat à choisir une université française pour ses études supérieures, il était doté d'une grande intelligence. C'est un esprit brillant d'une grande acuité politique qui s'en va. Il a eu un rôle déterminant dans plusieurs développements politiques, dans des campagnes électorales pour avoir servi plusieurs Premiers ministres. Je lui dois beaucoup et j'ai eu l'honneur de travailler avec lui pour relever de grands défis tant dans le domaine de la communication que sur le plan politique.»