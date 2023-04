Sénégal: Élection présidentielle de 2024 - Idy disqualifie Macky et prend position

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, a annoncé qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue hier, vendredi 14 avril, au cyber campus à Thiès, le président du Conseil économique social et environnemental (Cese) dit avoir consulté au sujet de la 3ème candidature de l'actuel chef de l'Etat en 2024, le Pr Serigne Diop, qui lui a dit qu'il n'y a aucune issue par laquelle Macky Sall peut passer pour en avoir le droit de se représenter.

Fini le suspense autour de la candidature du leader du parti Rewmi en 2024. Idrissa Seck sera bel et bien candidat pour une quatrième fois d'affilée depuis 2007 à une élection présidentielle au Sénégal le 25 février prochain. Le président du Conseil économique social et environnemental (Cese) l'a annoncé en marge de sa conférence de presse tenue hier, vendredi 14 avril, au cyber campus à Thiès. Répondant à une interpellation d'un confrère sur sa candidature en 2024, l'ancien maire de Thiès a indiqué que personne ne peut imaginer une élection au Sénégal sans lui. « Est-ce que vous imaginez une élection ici au Sénégal sans Idrissa Seck, alors qu'il est vivant et bien portant. Personne ne l'imagine », a déclaré le président du parti Rewmi sous les applaudissements des partisans avant d'ajouté dans la foulée : « à cette question, je réponds : Oui ».

Lors de ce face-à-face tant attendu avec la presse qui a duré plus de deux tours d'horloge, l'ancien candidat arrivé deuxième à l'issue de la dernière présidentielle de 2019 ne s'est pas seulement contenté d'officialiser sa candidature. En effet, après avoir clamé à plusieurs reprises sa liberté et son indépendance totale, Idrissa Seck s'est également prononcé sur le débat de la 3ème candidature de l'actuel chef de l'Etat de plus en plus agité par les partisans de ce dernier. Et c'est pour renseigner qu'il a consulté le Pr Sérigne Diop, un des plus éminents juristes constitutionnalistes du Sénégal voire de l'Afrique qui, selon lui, corrige les spécialistes lorsqu'ils se trompent sur les questions constitutionnelles sur la question.

« J'ai consulté le Professeur agrégé en Droit constitutionnel, Serigne Diop, qui a enseigné cette matière à bon nombre de spécialistes qui sont là aujourd'hui. Il m'a clairement dit que Macky Sall n'a pas le droit d'être candidat en 2024 et qu'il n'y a aucune issue par laquelle il peut passer pour en avoir le droit. Il me l'a dit », a révélé Idrissa Seck qui, auparavant, avait tenu à préciser que la limitation des mandats présidentiels à deux a été inscrite dans la Constitution par le président Wade pour favoriser une alternance démocratique à la tête du pouvoir. Et que le président Macky Sall n'a fait que renforcer cette disposition parce qu'il croyait lui aussi à cette limitation des mandats ».

Toujours sur cette question de la candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024, le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental a indiqué que trois catégories de personnes « sont disqualifiées et peuvent s'épargner la peine de déposer leur candidature au Conseil constitutionnel ». Et de citer « celles qui ont été définitivement condamnées pénalement par la Justice à certaines peines, celles qui ont la double nationalité ou celles qui n'ont atteint les 35 ans révolus. Et celles qui ont déjà effectué deux mandats successifs ».

Par ailleurs, revenant sur le bilan des douze années de gouvernance du chef de l'Etat, le président du Conseil Économique, Social et Environnemental a tenu à relativiser les choses en estimant que le bilan est excellent du point de vue matériel mais reste à améliorer dans le domaine de la gouvernance politique et économique, notamment sur l'indépendance de la justice, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance des ressources.