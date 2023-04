Ile Maurice: Bail du terrain de chasse à Grand-Bassin - la convocation de Rajesh Ramnarain à l'ICAC toujours attendue

Plus d'un mois après les allégations de pot-de-vin pour le renouvellement du bail d'un terrain de chasse à Grand-Bassin, la commission anti-corruption débutera-t-elle enfin la convocation des protagonistes cités dans cette affaire ? Selon nos informations, le fonctionnaire et nominé politique Rajesh Ramnarain, dénoncé comme l'intermédiaire devrait se rendre dans les locaux de l'ICAC la semaine prochaine. Mais jusqu'à l'heure, il n'aurait reçu aucune convocation officielle. Ses explications seraient un élément important pour assembler les pièces du puzzle.

L'enquête de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) dans l'affaire de pot-de-vin allégué pour l'octroi du bail dans un chassé à Grand-Bassin progresse. Tout porte à croire que la commission devrait débuter la convocation under warning des personnes citées. Sauf, si l'ICAC une fois de plus, décide de retarder les dépositions avec le prétexte de vouloir rassembler d'autres éléments. Nous apprenons que le dénonciateur dans cette affaire, le dénommé Jeetoo, qui s'est déjà rendu à deux reprises au Triangle de Réduit dans la semaine, aurait fourni d'autres informations aux enquêteurs pour soutenir ses dires. Il faut noter qu'il serait celui qui aurait remis le pot-de-vin.

Maints renvois

Par ailleurs, la convocation de Keegan Etwaroo, l'ancien détenteur du bail du ranch construit sur un terrain de 250 hectares à Dayot et Mangin, à proximité de Grand-Bassin, a été renvoyé maintes fois depuis deux semaines. Alors que les enquêteurs comptaient l'entendre de nouveau lundi dernier et avaient même fait comprendre à ses hommes de loi qu'ils seraient contactés pour le timing exact du rendez-vous, au final, il n'a jamais été convoqué. Pourtant, l'interrogatoire de Keegan Etwaroo aurait pu apporter d'autres éclaircissements dans cette affaire. Ce dernier dit toujours attendre que la commission reprenne contact avec lui.

Les raisons qui poussent la commission à renvoyer ou retarder les interrogatoires commencent à soulever des interrogations. Avec ce retard de l'enquête et des renvois à maintes reprises, on a l'impression que non seulement les pièces du puzzle semblent difficiles à ajuster, mais aussi que certaines d'entre elles manquent. C'est pour cette raison que l'ICAC devra impérativement à un moment ou un autre écouter ceux cités comme les principaux protagonistes dans le renouvellement du bail. Au Parlement mardi, le ministre de l'Agro-industrie Maneesh Gobin a refusé de commenter cette affaire indiquant qu'il y a une enquête en cours. Mais rappelons que Keegan Etwaroo dans ses dépositions à l'ICAC a expliqué comment, à plusieurs reprises, il a dû dépenser plus de Rs 3 millions avec un ministre et un PPS.

L'enquête devra ainsi déterminer le rôle joué par Rajesh Ramnarain dans les négociations. Ce dernier est un Principal Inspector au Registry of Associations et Eco Deer Park Association a été enregistrée auprès de ce même registry. Les choses commenceraient-elles à se corser pour le nominé politique ?

Ramnarain ne préside plus le SIT

Rajesh Ramnarain n'est plus le chairman du Sugar Investment Trust. Le board qui s'est réuni jeudi après-midi a avalisé sa démission et nommé un officier responsable à sa place. Le principal concerné aurait soumis sa démission depuis quelque temps déjà et n'assistait plus aux réunions du SIT. Contacté, Rajesh Ramnarain n'a pas souhaité commenter cette affaire.

Parlement : la chronologie du bail selon Gobin

· 5 novembre 2020 - Eco Deer Park Association, représentée par un certain M.A.T -soumet sa demande pour un bail au ministère de l'Agro-industrie.

· 27 juillet 2021 - Sur la recommandation du conservateur des Forêts, l'aval est donné pour l'octroi du bail à Eco Deer Park Association pour une période de sept ans.

· 30 juillet 2021 - Le conservateur desForêts en est informé et Eco Deer Park Association est appelée à soumettre une copie de son lease agreement.

· 17 février 2022 - Le bail est conclu entre le gouvernement et Eco Deer Park Association.

· 25 février 2022 - le bail est enregistré auprès du Registrar General Department.

· 7 mars 2023 - Un avis de résiliation du bail est envoyé au représetant d'Eco Deer Park Association pour quitter le terrain dans les 48 heures à la suite d'informations sur la tenue d'activités contraires au contrat.

· 9 mars 2023 - Le ministère de Gobin reprend possession du domaine et des scellés sont apposés à l'entrée du site.

· 17 mars 2023 - L'ICAC aurait écrit au ministère de l'Agro-industrie pour l'informer qu'une enquête est en cours sur une affaire de corruption.