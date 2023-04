Madagascar: 9e édition du salon ITM - Un engouement des opérateurs à soutenir l'événement, d'envergure internationale

Les préparatifs du salon ITM (International Tourism Fair of Madagascar), dans sa 9e édition, vont bon train.

« A deux mois du jour-J, les stands destinés aux exposants très diversifiés sont réservés à 70%. On constate ainsi un engouement des acteurs oeuvrant dans le secteur du tourisme pour la participation à ce salon ITM ». Le président du Conseil d'Administration de l'ONTM (Office National du Tourisme de Madagascar), Jonah Ramampionona, l'a déclaré hier lors de la signature des conventions de partenariat avec huit entreprises qui se sont engagées à soutenir ce salon d'envergure internationale, au CCI Ivato. « Les inscriptions restent encore ouvertes. En effet, nous avons mis en place une quinzaine d'espaces qui sera mise à la disposition des exposants aussi bien nationaux qu'internationaux », a-t-il poursuivi.

Assemblée générale des Îles Vanille

A titre d'illustration, un grand espace est réservé au pays invité d'honneur dans le cadre de cette 9e édition du salon ITM. Outre l'espace digital, un autre espace est dédié au tourisme durable. Une Allée des sponsors et un Pavillon international ainsi que de nombreux villages y seront également érigés. On peut citer, entre autres, le Village tourisme national, le Village culturel, le Village professionnel, le Village des régions et le Village Îles Vanille. Parlant notamment de cette association Îles Vanille dont Madagascar assure actuellement la Présidence, « une assemblée générale des pays membres se tiendra dans le cadre de ce salon d'envergure internationale. Nous allons ainsi inviter tous les ministres en charge du Tourisme de toutes les îles voisines à y participer dans le but de concocter ensemble des projets visant à promouvoir la destination Îles Vanille », a annoncé le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, à cette occasion.

Engouement des opérateurs

Et lui d'ajouter que la reprise du salon ITM après trois années de suspension, marque la relance effective du secteur du tourisme à Madagascar. « Et l'engouement des opérateurs qui s'engagent à le soutenir à travers la signature de ces conventions de partenariat témoigne qu'ils sont confiants pour l'avenir de ce secteur porteur contribuant au développement de la nation et à la réduction de la pauvreté », a enchaîné le ministre de tutelle. Il est à noter que Radisson Blu, Madagascar Airlines et Orange Madagascar sont les sponsors officiels de cet événement.

Viennent ensuite Vitafoam et CNaPS en tant que sponsors Gold et BOA, Smiliin Agency et Fly Technologies sont des sponsors Bronze. Outre l'organisation d'un éductour visant à faire venir une centaine de Tours opérateurs venant des marchés émetteurs, des experts internationaux dans le domaine du tourisme seront également invités pour animer des conférences thématiques dans le cadre de cette édition. Par ailleurs, le ministre de tutelle a saisi cette occasion pour évoquer que le niveau des arrivées touristiques enregistré en 2019, soit avant la crise sanitaire, sera bel et bien atteint cette année car tous les signaux sont au vert. Il est à rappeler que ce salon ITM est organisé par l'ONTM, sous l'égide du ministère du Tourisme avec l'appui du gouvernement via le projet Pôle Intégré de Croissance.