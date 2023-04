Ile Maurice: Shelter de Notre-Dame - Vol allégué de couches et de provisions décrié...

Encore un problème soulevé dans un shelter géré par le ministère de l'Egalité des genres et du Bienêtre de la famille. Cette fois-ci, il s'agit de celui de Notre-Dame. Selon des sources fiables, il y aurait des anomalies notées sur les lieux à deux reprises récemment. La première serait survenue entre les 1er et 2 avril. Et puis une nouvelle fois, durant la semaine écoulée.

Toutes les caméras s'y trouvant auraient été éteintes et il y aurait eu vol des provisions destinées aux enfants de ce shelter ainsi que des couches pour bébé. Selon nos informations, le coordinator serait au courant des deux cas, de même que le National Children Council qui aurait été notifié. «Tout le monde sait que l'on achète des commodités coûteuses à Notre-Dame pour les enfants. Depuis le vol, les enfants mangent de la nourriture végétarienne uniquement», explique une source sur les lieux.

Douleurs aux parties intimes

Cette même source explique qu'il y a aussi un autre souci, beaucoup plus grave, avec une petite de deux ans environ. Elle est au shelter depuis le 24 février 2023 et elle s'est plainte de douleurs aux parties intimes la semaine dernière. Elle a été emmenée à l'hôpital et le cas a été rapporté au poste de police de Montagne-Longue le 8 avril. La Child Development Unit a également été alertée et ce n'est qu'à ce moment qu'une enquête a été ouverte. «Or, nous voyons que la procédure n'a encore une fois pas été respectée. Dès que l'enfant est retiré de sa famille. Il faut qu'il y ait enquête. Aster si finn ariv kitsoz, li pe ariv impé tro tar. Il y a vraiment une ingérence totale...»

Nous avons comme d'habitude sollicité la version de la ministre Kalpana Koonjoo-Shah sur le vol allégué au shelter Notre-Dame, mais sans succès. Contactée de son côté, la députée travailliste Stéphanie Anquetil dit être au courant de cette affaire de vol et qu'elle se tournerait vers le Parlement prochainement pour des éclaircissements.