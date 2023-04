Ile Maurice: Vishal Jaygobin se dissocie de Sun TV News et de Sun Power sur Facebook

Vishal Jaygobin, activiste du Mouvement Socialiste Militant (MSM), ne compte plus s'associer au parti orange.

L'homme dont le nom a été cité, maintes fois, comme celui derrière les pages Facebook Sun TV News ou encore Sun Power, nie toute implication dans ces publications et souligne qu'il gère uniquement la page Facebook MSM The Sun Emperor Pause-Café, qui parle de l'actualité politique du pays.

«Ce sont d'autres personnes qui gèrent ces pages et ce sont des traîtres. J'ai tout simplement été administrateur de ces pages à une époque mais je ne le suis plus», dit-il. L'activiste, qui parle de promesses non tenues par le parti relativement à son adhésion non encore effectuée chez les Oranges, fait part aussi de sa décision de prendre ses distances du MSM.

Si la semaine dernière, Vishal Jaygobin disait prendre du recul par rapport au parti soleil et qu'il voulait enlever le mot Sun des pages Sun TV News et Sun Power, il s'est rétracté et se dissocie aujourd'hui complètement de ces publications. Contacté par l'express, il insiste sur le fait qu'il n'a jamais été impliqué relativement au contenu de ces pages et qu'il était simplement administrateur de Sun TV News à sa création. «Je ne le suis plus. J'ai dit à la personne qui s'occupe de ces pages que je me retirais car je n'ai rien à voir avec tout cela», dit-il.

Vishal Jaygobin affirme que depuis 2020, il gère uniquement la page MSM The Sun Emperor Pause-Café qui, soulignons-le, contient tout de même des caricatures et des analyses satyriques de l'actualité politique dans le pays. L'activiste, qui vit en Angleterre, et qui est en vacances au pays depuis décembre dernier, se dit disposé à remettre ses appareils électroniques aux autorités pour confirmer ses dires. Il souligne que jusqu'ici, il n'a pas été inquiété par elles, bien qu'il y ait eu des plaintes contre Sun TV News et Sun Power auprès du Central Crime Investigation Department.

Le premier ministre a les mains liées et il ne peut révoquer certains ministres.

Potentiel candidat

Vishal Jaygobin confirme qu'il envisage de prendre ses distances du MSM si «le parti ne tient pas ses promesses». «On m'a toujours embobiné. Malgré plusieurs promesses, on ne m'a jamais intégré dans le parti. Je suis un potentiel candidat. C'est le parti qui m'avait approché en premier à cet effet», affirme Vishal Jaygobin.

Il dit être remonté contre l'administration du parti et estime que le MSM doit renouveler ses membres. «Je suis en mode attente et je vais voir comment les choses évoluent. Ce parti ne veut pas accueillir de nouveaux membres et c'est là où le bât blesse. Le Premier ministre a les mains liées et il ne peut révoquer certains ministres. Mais il faudrait qu'il mette de l'ordre dans son gouvernement pour les prochaines élections et qu'il fasse de la place aux jeunes», souligne Vishal Jaygobin.

Ce chargé de cours dit avoir beaucoup d'idées pour le pays et l'emploi des jeunes mais déplore le fait que le MSM ne reconnaisse pas sa contribution et sa valeur. Pour ce qui est de la page MSM The Sun Emperor Pause-Café, s'il s'éloigne vraiment du MSM, ajoute-t-il, il continuera à gérer ladite page comme une publication sociale.