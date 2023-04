Ile Maurice: Caquet rabattu

Sursaut d'espoir. La séparation des pouvoirs fonctionne toujours. Elle demeure au service de notre démocratie qui est rongée par des autocrates aux niveaux législatif et exécutif.

La décision de la Cour suprême, qui a gelé hier la décision d'un speaker non-élu qui voulait empêcher un membre élu du Parlement (Arvin Boolell, chef de file des travaillistes) de faire son travail, est salutaire. Heureusement qu'il y a encore des juges à Port-Louis, devrait-on répéter pour se réconforter après les tristes événements émanant de l'Assemblée nationale, où le speaker Sooroojdev Phokeer se croyait tout permis, parce qu'il a été embauché par le Premier ministre et Leader of the House pour jouer au speaker-bully, remplaçant du coup Maya Hanoomanjee comme le pire speaker de l'histoire.

La séparation des pouvoirs est-elle menacée ? Oui, elle l'a été quand le régime voulait instaurer une Prosecution Commission qui n'allait pas être une émanation du judiciaire, malgré les apparences qu'on tentait de lui donner en évoquant trois ex-juges de la Cour suprême et la Judicial and Legal Services Commision. C'était une construction de l'alliance Lepep qui voulait/veut contrôler les pouvoirs du DPP - un poste constitutionnel au coeur de notre système judiciaire. La séparation des pouvoirs, explicitée par Locke et Montesquieu, ambitionne d'empêcher la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme ou d'un parti politique ou d'une famille. «Il faut en effet préserver les hommes de toute tentative de tyrannie du souverain et protéger leur liberté, et ce, en limitant le pouvoir par un autre pouvoir.»

Le principe de séparation des pouvoirs n'est pas pour autant immuable. Tout comme la Constitution, la séparation des pouvoirs peut évoluer, au gré de l'évolution sociétale et dans le temps. Mais cela doit se faire avec modération, pas dans l'urgence. Le pouvoir législatif ne doit pas abuser d'une majorité parlementaire pour permettre la cumulation de deux pouvoirs dans les mains d'un seul. Et à Maurice, nous avons déjà un Premier ministre hyperpuissant qui écrase l'exécutif et le législatif. Avec l'aide de son Phokeer de speaker... dont le caquet a été rabattu !