Afrique Centrale: Formation des coordinateurs VBG et des spécialistes de la gestion de l'information sur le manuel VBG Manuel de coordination

communiqué de presse

Vingt-trois (23) Coordinateurs Genre et Spécialistes en Gestion de l'Information de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont bénéficié d'un atelier de formation de trois jours sur le partage des connaissances et le renforcement des capacités sur les composantes clés de la coordination des VBG dans les situations humanitaires.

L'atelier, qui constitue la première introduction formelle aux VBG dans les situations d'urgence et au manuel de coordination de l'AoR sur les VBG, a été organisé à Somone, au Sénégal, du 12 au 14 avril par le Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en collaboration avec le Cluster de protection mondial de l'AoR sur les VBG.

Quinze participants venaient de pays humanitaires de la région où les systèmes de cluster VBG ont été activés - Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria, Tchad, Niger, RCA et Cameroun. La formation a permis d'approfondir les compétences de coordination et la compréhension du contexte de coordination des participants. Elle a également créé un réseau de coordinateurs VBG qui permettra d'accroître l'apprentissage et les échanges entre pairs et de partager les expériences et les considérations pratiques de la coordination des VBG en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Elsa Kuntziger, coordinatrice de la GBV SC/AoR pour le Burkina Faso, a déclaré que les trois jours d'engagement ont permis aux participants de promouvoir la nécessité de travailler en collaboration avec des clusters mieux financés dans la région.

Le manuel sur la GBV présente des actions tangibles pour aborder les questions liées à la violence basée sur le genre - de la préparation à la réponse humanitaire en passant par le rétablissement.

Dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la crise humanitaire met en évidence le lien entre l'aggravation des risques de violence liée au sexe pour les femmes et les filles, d'une part, et les conflits, l'insécurité alimentaire et le changement climatique, d'autre part. Les femmes et les filles sont deux fois plus susceptibles d'être victimes d'une détérioration de la protection.

En outre, l'insécurité alimentaire et la malnutrition alarmantes dans la région augmentent également les risques de protection avec un accès limité, entre autres, à des soins de santé adéquats et le manque de capacité à répondre à d'autres besoins de survie de base, ce qui oblige finalement les ménages à recourir à des mécanismes d'adaptation négatifs tels que le mariage précoce.

Il est donc essentiel d'investir dans le renforcement des capacités afin de maximiser l'impact sur la prévention et la réponse à la violence liée au sexe par le biais d'un atelier régional.

"Pour la première fois, nous avons un résultat humanitaire dédié dans la stratégie pour signaler l'importance que UNFPA accorde à l'opérationnalisation de son mandat humanitaire en matière de SSR et de VBG", a déclaré Borry Jatta, conseiller humanitaire de l'UNFPA en AOC.

L'atelier s'est tenu à mi-chemin de la mise en oeuvre du Plan stratégique 2022-2025 de l'UNFPA.