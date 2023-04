Congo-Brazzaville: Concours international d'essai - L'appel à candidatures est ouvert

La Goi Peace Foundation lance un concours international d'essai à l'endroit des jeunes du monde. Il est organisé sur le thème « Les jeunes créent un avenir pacifique ». Les participants doivent avoir entre 14 et 25 ans. Chaque candidat n'a droit qu'à un essai. L'envoi et les inscriptions se font en ligne au plus tard le 15 juin 2023 à l'adresse suivante : www.goipeace.or.jp. Le concours de rédaction est gratuit.

Les essais qui seront soumis par courrier postal ou électronique (e-mail) ne seront pas acceptés. Les enseignants et les directeurs de jeunesse peuvent soumettre un recueil de dissertations de leur classe ou de leur groupe en créant un compte pour les participants de l'école ou de l'organisation sur la page d'inscription en ligne. Le concours se déroule en deux catégories : enfants (jusqu'à 14 ans inclus) et adolescents (de 15 à 25 ans inclus). Les essais doivent comporter au maximum 700 mots en anglais ou en français, ou un maximum de 1600 caractères en japonais.

Le nom du participant et le titre de l'essai doivent figurer en haut de la page de garde. Le nom et le titre ne seront pas inclus dans la limite du nombre de mots. Les essais doivent être inédits et non publiés, ne doivent être écrits par un seul individu. Ceux qui seront écrits par plus d'un auteur, collectivement, voire parrainés ne seront pas acceptés. Les plagiats ne seront pas autorisés. Il n'y a pas de règles particulières concernant le format (style, espacement des lignes, taille etc.). Toutefois, les essais doivent être soumis en format MS Word (DOC/DOCX) ou PDF.

Les prix seront décernés aux trois premiers de chaque catégorie puis un certificat, une enveloppe et un cadeau leur seront remis. Les gagnants, notamment le premier, deuxème et troisème seront invités à une réunion des vainqueurs qui se tiendra en ligne.

Tous les autres prix (Prix pour le meilleur établissement scolaire, prix d'encouragement scolaire) seront remis dans le cas échéant. Tous les gagnants des prix seront annoncés le 31 octobre 2023 sur le site web de la Goi Peace Foundation (www.goipeace.or.jp) et recevront leurs certificats et prix en décembre 2023.

Le concours international d'éssai est parrainé par le ministère de l'Education, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie du Japon. Il est organisé annuellement pour inciter les jeunes à mettre leur énergie, leur imagination et leur action au service de la promotion d'une culture de la paix et du développement durable.

Le participant écrit son essai selon le thème, décrit à quoi ressemble un monde pacifique pour vous, comment les jeunes peuvent-ils travailler ensemble, en utilisant leur esprit créatif, leurs idées et leurs approches pour réaliser un avenir pacifique. L'essai doit refléter vos idées spécifiques.