Congo-Brazzaville: Défense - Le génie militaire entend restaurer ses capacités

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a indiqué le 14 avril, à Brazzaville, qu'en 2022 son département et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) avaient signé une convention en vue d'accompagner les Forces armées congolaises dans la réalisation du projet génie militaire, dans son volet lié à la formation des ressources humaines.

Charles Richard Mondjo a donné l'information à l'ouverture des travaux du Comité de pilotage du projet d'appui à la refondation du génie militaire, en présence du représentant résident du Pnud au Congo, Henri René Diouf.

Selon lui, l'on peut constater aujourd'hui avec bonheur qu'une phase décisive de ce processus se met en place avec le lancement des activités de ce comité. « Il faut rappeler que la restauration des capacités du génie militaire émane de la volonté du président de la République, chef de l'Etat, chef suprême des armées, de faire renaître le génie militaire sur les cendres d'un passé glorieux, ponctué par des réalisations emblématiques telles que la construction du boulevard des armées Alfred-Raoul ; la réhabilitation de la route nationale n°1 jusqu'à Ignié au point kilométrique 45 ; la construction de l'avenue de la deuxième division blindée : le lotissement du quartier Batignole ; l'ouverture des pistes forestières à Bomassa et à Mossendjo », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense nationale a, en outre, souligné que les réalisations du génie militaire démontrent que ce genre d'engagement peut à nouveau être mis à contribution au service du développement socio-économique du Congo. Il a ajouté que les dirigeants du pays ont bien conscience du réchauffement climatique et ses conséquences, à savoir les érosions des sols, les ensablements, les inondations ayant un impact négatif sur la vie de la population. Ce tableau met en relief la part que devrait prendre le génie militaire dans les solutions à apporter. Il n'est pas superflu de dire que l'attente au niveau du pays est forte, puisque le génie militaire refondé devrait participer à la gestion des catastrophes, au désenclavement de l'arrière-pays et ainsi qu'à la production de l'eau et de l'énergie en milieu rural.

« Cette action du projet est gage de consolidation du lien Armée-Nation et contributrice à la diversification de l'économie du pays, car le savoir-faire des forces de défense, notamment celles du génie militaire, dans d'autres domaines et métiers, en participant à la gestion des catastrophes naturelles, au désenclavement de l'arrière-pays et à l'approvisionnement en eau et en énergie de la population en milieu rural, est un atout majeur », a indiqué le représentant résident du Pnud au Congo, Henri René Diouf.

Il sied de noter que c'est fort de l'expérience internationale du Pnud que le gouvernement lui confie la formation de vingt officiers formateurs qui vont acquérir des savoir-faire dans les domaines liés au traitement des érosions ; à l'ouverture et l'entretien des pistes agricoles sur des sols compressibles ; à l'hydraulique rurale ; et à l'électrification rurale. Une fois formés, ces officiers auront la mission de disséminer les bonnes pratiques de la formation acquise dans les structures du génie en cours de création.