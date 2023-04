Tunisie: ESS - Marquer les esprits

Une victoire contre l'US Monastirienne placerait le club étoilé sur orbite et lui permettrait d'écarter momentanément de la course au titre son adversaire du jour.

Ça y est, le premier acte du derby du Sahel cette saison va se disputer aujourd'hui, à Sousse. Les Etoilés attendent donc les gars du Ribat de pied ferme. Ces derniers sont en mode turbo et jouent sur trois tableaux, chose qui peut profiter à l'ESS à condition de réussir son entame de match. Frapper d'entrée pour marquer les esprits serait le scénario idéal.

Avec l'objectif inavoué de finir au moins dauphin ou 3e des play-offs, battre Monastir devient impératif. Pleins d'envie ces derniers temps, la bande au capitaine Brigui et au fer de lance Abid vise haut. Hormis l'élimination en coupe et 3 défaites au cours de la première phase, le club est en bon ordre de marche et devrait poursuivre son ascension vers les sommets de l'élite tunisienne, même s'il occupe déjà la première place au bout de deux rounds des play-offs.

Mais cette situation reste encore anecdotique et à prendre avec parcimonie. Le 3e match est une occasion en or de faire la passe de trois et de voir plus grand. Sans disposer de vedette dans son effectif, le groupe est soudé et assez homogène et semble taillé pour finir en beauté la saison 2022-2023, en signe de relance, après le fiasco de la saison dernière, qui a privé l'ESS de compétition majeure.

Avec des arguments offensifs

Avec la désignation d'Oussama Abid joueur du mois de mars 2023 en LP1, le sens du but retrouvé sur coups de pied arrêtés de Zinedine Boutmene et Vinnie Bongonga et les nouvelles recrues en attaque, dont Soumaila Sidibé dont on attend beaucoup, l'Etoile ne manque pas d'atouts, devant. Volet formation rentrante, Faouzi Benzarti, pour sa première n'a pas opéré un grand chamboulement et a plutôt opté pour la continuité des choix et préférences de Mkacher.

Il a titularisé les pistons Louay Ben Hassine, Ghofrane Naouali et même les étrangers Boutméne et Bongonga dont on attend beaucoup contre l'USMo, vu leur forme actuelle. Il compte utiliser les nouvelles recrues du club puisque le défenseur Jasser Khemiri a fait sa première apparition et Soumaila Sidibé est passé titulaire. Il relance même des joueurs perdus de vue en cours de saison comme Iheb Msakni qui s'est illustré de nouveau et l'irrégulier Aly Soumah.

Les seuls facteurs qui peuvent perturber le déroulement optimal de la partie sont l'horaire diurne au lieu d'une programmation dans la soirée pour les raisons qu'on connaît. Mais aussi le manque de fraîcheur de l'USMo qui va négocier un match important moins de 72h après sa qualification en coupe arabe contre les Yéménites de Fahman Abyan au stade Mustapha ben Jannet.

En attendant, une photo très illustrative d'un club à la recherche du temps perdu en championnat montre la complicité intacte entre Abdelmajid Chetali en compagnie de F. Benzarti, l'homme du titre de champion il y a 37 ans pour l'ESS et le premier dans sa riche et longue carrière d'entraîneur. C'est dans une ambiance sereine et positive, malgré l'importance de l'enjeu, que le club aborde la série finale de 12 matchs en moins de 3 mois ...