Congo-Kinshasa: Djugu - Le bilan de la dernière attaque de la CODECO revu à la hausse, 62 morts

La série d'attaques menée par le groupe armé CODECO, vendredi 14 avril à Djugu (Ituri), a fait soixante-deux morts, dont quatorze miliciens de la CODECO, 23 blessés et plus de 150 maisons et boutiques incendiées et pillées. C'est le nouveau bilan de ces attaques perpétrées simultanément dans une dizaine de villages de la chefferie de Banyari Kilo, à 55 km au nord de Bunia.

Selon des sources concordantes, un calme précaire s'observe depuis ce samedi après l'intervention des FARDC contre les assaillants.

Les dégâts ont été plus enregistrés à Kilo-Etat, chef-lieu de la chefferie de Banyari Kilo et à Matete, à 6 km de Mungwalu.

Selon des sources locales, 33 corps ont été découverts vendredi soir à Kilo et huit à Matete.

D'autres personnes ont été tuées dans les villages proches au cours de cette attaque simultanée.

Parmi les victimes, il y a 22 hommes, 12 femmes et cinq enfants. 23 autres civils ont été blessés dont 11 sont dans un état critique nécessitant une évacuation vers Bunia pour des soins appropriés, précisent certains notables.

Ces derniers indiquent que deux structures sanitaires locales ont été pillées et saccagées par ces miliciens. Plus de 150 maisons ont été incendiées et environ 200 boutiques ont aussi été pillées par les miliciens de ce groupe armé.

Selon des sources de sécurité, les FARDC ont neutralisé 14 assaillants et en ont blessé 4 autres pendant des combats qui ont suivi les attaques de ces villages.

Toute la population dans la zone est en fuite. Certains habitants ont passé la nuit dans la forêt.

Ils commencent à regagner le milieu ou un calme précaire s'observe depuis ce samedi matin.