Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Le maire de Brazzaville participera à l'exposition économique de Changsha

Le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, prendra part, au mois de juin, à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique de Changsha, une ville chinoise située à l'Est de la province de Hunan. L'invitation lui a été transmise le 14 avril par l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin.

Au cours de leurs échanges, le député-maire de Brazzaville et l'ambassadeur de Chine au Congo ont discuté des modalités pratiques de participation à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tiendra à Changsha, capitale de la province de Hunan.

Une occasion pour la province chinoise de présenter aux pays africains ses opportunités d'affaires en vue de promouvoir et de renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique. Dieudonné Bantsimba et sa suite participeront, par la même occasion, au forum des maires Chine-Afrique, qui sera organisé en marge de l'exposition économique et commerciale. La rencontre permettra aux gestionnaires des collectivités locales chinoises et africaines de nouer des contacts dans le cadre du jumelage.

Le député-maire de Brazzaville et son interlocuteur ont aussi débattu du projet d'installation des forages d'eau à Brazzaville, financé par l'ambassade de Chine au Congo.

« Chaque année, l'ambassade de Chine au Congo finance la construction des forages d'eau potable à travers la ville de Brazzaville. Nous sommes venus demander à monsieur le maire de nous proposer les sites sur lesquels nous allons ériger ces points d'eau, car nous voulons commencer les travaux au plus vite », a souligné Ma Fulin.