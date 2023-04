Tunisie: Play-off | 3e journée - Un derby à enjeu

Première place en jeu à l'Olimpico entre le leader étoilé et son dauphin usémiste. Dans le même temps à Radès, CA et UST s'affronteront pour dissiper le doute...

La 3e journée du play-off va forcément nous en apprendre davantage sur la partition hiérarchique qui s'installe. Avec un court trajet pour le dauphin usémiste qui le mènera chez le leader étoilé, ainsi qu'un périlleux déplacement de la lanterne rouge, Tataouine, à Radès, pour y affronter un CA blessé et sonné par sa sortie aux portes de la finale de Dame Coupe, la ronde d'aujourd'hui s'annonce chargée en émotion, du moins au coup de sifflet final des deux arbitres désignés pour ces deux explications.

Aujourd'hui, pour l'ESS, l'occasion est donc propice pour prendre son envol et même faire coup double : écarter momentanément un sérieux concurrent et engranger de la confiance dans l'optique du périple étoilé face à l'EST pour le compte de la 4e journée.

Pas évident cependant pour le onze de Faouzi Benzarti. L'USM de Darko Novic, valeur sûre du play-off, a plus d'un atout à faire valoir et ses résultats toutes compétitions confondues plaident en sa faveur. Seule crainte pour les gars du Ribat, le rythme soutenu des rencontres avec des Bleus qui jouent les premiers rôles sur deux tableaux, championnat et C3, sans oublier cette cerise sur le gâteau que constitue la Coupe arabe des clubs. Bref, si le Serbe Darko Novic a jusque-là effectué des choix judicieux en termes de rotation, il devra à nouveau maintenir ce précieux équilibre afin de ne pas trop tirer sur la corde raide et toujours proposer un onze qui tienne la route.

A Radès maintenant, trois jours après son cinglant échec en Coupe de Tunisie face à l'OB, le CA tentera de panser ses plaies et de se racheter en croisant le fer avec l'UST, bon dernier du classement. Réaction impérative pour le CA alors que l'UST a tout à gagner et rien à perdre.

Le programme

13h30 : Etoile Sportive du Sahel-Union Sportive Monastirienne (Al Kass)

Khaled KHOUINI, 13h30 : Club Africain-US Tataouine.