Congo-Brazzaville: Festival Regain - Le documentaire 'Bikeko' participe au concours de courts métrages

Le film de quatre minutes centré sur le travail du sculpteur écologiste Jean-Alain Masela est nominé pour le Prix du public du festival environnemental qui se tient à Fos-sur-Mer, en France. Il sera projeté au cinéma L'Odyssée, le 22 avril, à la clôture.

La vingt-troisième édition du Festival environnemental Regain est ouvert depuis le 11 avril et sept films vont concourir pour le prix du public parmi lesquels Bikeko de Kadhaffi Mbuyamba, court métrage réalisé à Kinshasa. Ce documentaire met en lumière la démarche écologique du designer et sculpteur Jean-Alain Masela, dont les oeuvres d'art sont des sculptures réalisées à partir de bouteilles en plastique. L'artiste s'est engagé, en les recyclant, à réduire la présence néfaste des emballages qui polluent et pullulent dans la capitale congolaise où il vit et travaille. Un engagement qui rejoint la visée du Festival Regain qui s'emploie à l'éveil « des consciences et à susciter le débat autour des questions liées à l'environnement ». D'où la participation de nombreux acteurs culturels et associations environnementales aux initiatives qui y sont menées en vue de la sensibilisation du « plus grand nombre à la protection de l'environnement et au développement durable ».

Bikeko et les six autres courts métrages en lice qui seront soumis au vote du public seront projetés le 22 avril. La projection de la sélection du jury, douze films au total, et la remise des prix du concours de courts métrages vont clôturer le Festival Regain organisé par L'Odyssée, la régie culturelle Scènes et cinés, en partenariat avec la ville de Fos-sur-Mer. Les douze films à l'affiche à la clôture de cette édition ont été sélectionnés sur plus de deux cents reçus d'un peu plus d'une vingtaine de pays: France, Kurdistan, Cap-Vert, Allemagne, Canada, Iran, Espagne, Mexique, Brésil, Norvège, Belgique, Portugal, Turquie, République démocratique du Congo, Taïwan, Royaume-Uni, Suisse, Croatie, Chypre, Colombie, Israël et États-Unis. Le jury s'est prononcé sur la pré-sélection, une liste de trente-cinq films sur la base de laquelle il a procédé à la sélection finale dont fait partie Bikeko, l'unique film congolais à voir au cinéma L'Odyssée.

Diffusé à la COP 27

Notons que Bikeko est aussi invité à l'Afrika Filmfestival qui se tiendra du 21 avril au 6 mai à Louvain, en Belgique. Selon la programmation du festival belge, il sera projeté en premier, la matinée du 6 mai, à partir de 11h00, dans le cadre d'une sélection de courts métrages centrés sur le Congo et le Rwanda. Ce, avec notamment Kolonga (S'en sortir) de Martin Makitakow, Lumène de David Shongo et Mwana Pwo de Mugabo Baritegera.

Par ailleurs, Bikeko avait été précédemment projeté à la COP 27, à Sharm el-Sheik, par IkonoTV.art, plateforme de streaming mondiale dédiée aux arts. Le documentaire congolais était sélectionné parmi plus de cent cinquante arts video d'artistes contemporains dans le cadre d'Art speaks out à des passages réguliers sur plusieurs chaînes dédiées du 6 au 18 novembre 2022. Puis, nominé au Megacities-ShortDocs, le court métrage de Kadhaffi Mbuyamba était compté parmi les vingt-cinq meilleurs films sélectionnés à la huitième édition qui s'est tenue à Paris, du 1er au 8 décembre 2022.