Afrique: Urgent appel pour un cessez - Le feu au Soudan

communiqué de presse

Le président de la CUA n'a cesse de suivre de très près et avec vive préoccupation les évolutions dans la République du Soudan et d'encourager de façon directe et indirecte les parties politiques civiles et militaires à trouver une solution consensuelle à la crise créée par le coup d'Etat du 25 Octobre et ses conséquences néfastes.

Aujourd'hui où les choses ont dangereusement dérapé et le recours à la violence armée a prévalu comme voie de solution des différends politiques, le Président de la CUA lance un appel fervent à toutes les parties, les forces armées et les forces d'intervention rapide, en particulier, à cesser immédiatement la destruction du pays, l'affolement des populations et les bains de sang des innocents dans la dernière dizaine du mois sacré du Ramadan.

Dans ce moment d'extrême gravité, le Président de la CUA demande instamment à toutes les composantes de la communauté internationale de conjuguer, dans l'unité et l'urgence, leurs efforts pour ramener les parties à cesser immédiatement les actions militaires et à retourner à la table de négociations pour une sortie de crise satisfaisante pour tous.

