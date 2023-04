Afrique: Le festival de la poésie africaine du 05 au 07 mai prochain à Rabat

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Maison de la poésie au Maroc organisent, du 05 au 07 mai à Rabat, le Festival de la poésie africaine, dans le cadre de la célébration de Rabat capitale de la culture africaine.

Selon un communiqué du ministère, la première édition de ce festival, qui aura lieu dans plusieurs espaces culturels et artistiques de la ville de Rabat, vise à célébrer la poésie africaine dans toute sa diversité et sa splendeur, ainsi que ses icônes, ses grands noms et ses voix qui s'expriment en différentes langues et ont diverses visions et sensibilités.

Cet événement culturel se veut un hommage rendu par le Maroc à l'Afrique, continent de la poésie, au moment où ce genre littéraire permet à l'Homme de rêver et de vivre en liberté, loin de la guerre, et de savourer la vie, souligne le communiqué.

Au menu du festival figurent plusieurs manifestations poétiques et musicales, ainsi que des conférences et des ateliers d'écriture et de récitals poétiques en faveur des élèves de plusieurs établissements scolaires, a précisé la même source.

En sus, cette édition sera marquée par des hommages rendus à plusieurs poètes africains et l'octroi, pour la première fois, du Prix de la poésie africaine, qui portera cette année le nom du poète sénégalais Léopold Sédar Senghor et dont le lauréat sera dévoilé le 05 mai lors de la cérémonie d'ouverture.

La Maison de la poésie au Maroc publiera, à l'occasion du festival de la poésie africaine, un numéro spécial de son magazine "Al Bayt", qui va dresser, d'une façon exhaustive, l'état actuel de la poésie en Afrique, à travers les principales voix fondatrices de la poésie africaine moderne et les générations qui leur ont succédé et qui ont réussi à s'imposer dans le continent et dans le monde.