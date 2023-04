Congo-Brazzaville: Voies navigables - Un partenariat public-privé pour moderniser les ports fluviaux

Le ministère de l'Economie fluviale et des Voies navigables a conclu, le 15 avril, à Brazzaville, un accord de partenariat avec une entreprise privée tunisienne dénommée Société des travaux et constructions marines, en vue d'amorcer la modernisation des infrastructures portuaires à travers le pays.

Le partenariat a été conclu entre le ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Guy Georges Mbaka, et le gérant de la Société des travaux et constructions marines, Walid Ghorbal. Il porte sur la construction et/ou la rénovation par l'entreprise tunisienne des ports fluviaux érigés à travers le pays. A titre expérimental, quatre ports sont retenus pour être modernisés, à savoir le port autonome de Brazzaville, les ports secondaires de Liranga et de Bétou sur la rivière Oubangui, dans le département de la Likouala, ainsi que celui du Bas Kouilou, dans le département du Kouilou.

Le projet s'étendra progressivement à d'autres ports secondaires en fonction des résultats à obtenir à l'issue de la première phase.

« Avec le ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables, nous avions déjà amorcé les travaux sur le terrain. Le partenariat que nous venons de signer vise à promouvoir le partenariat public-privé, dans le cade de la coopération Sud-Sud », a indiqué Walid Ghorbal.

Pour le ministre de tutelle, la signature dudit partenariat est une aubaine car elle permettra de valoriser le corridor fluvial en vue d'en faire un secteur porteur, capable de contribuer au relèvement de l'économie nationale.

« La vision que nous avons de l'économie fluviale et des voies navigables est de faire de la navigation un secteur porteur de croissance et un maillon efficace de la chaîne de transport, capable de contribuer au développement économique du Congo. Le gouvernement entend encourager les partenaires privés à investir dans le secteur des voies navigables en vue de le booster et permettre au Congo de retrouver sa vocation de pays de transit au sein de la sous-région », a expliqué Guy Georges Mbaka.