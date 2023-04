Congo-Kinshasa: Athlétisme - La RDC organisera le championnat de la zone Afrique francophone

Kinshasa pourra abriter le championnat de la zone Afrique francophone d'Athlétisme en mai prochain, a-t-on annoncé du côté de la Fédération d'athlétisme du Congo (Féaco).

La Fédération d'athlétisme du Congo (Féaco) envisage d'organiser, du 19 au 21 mai 2023 au stade des Martyrs à Kinshasa, le championnat d'Afrique d'athlétisme pour la zone francophone. L'annonce de ce projet est faite par le directeur national technique de l'athlétisme (DTN), Hugues Mafo, qui s'est confié à l'Agence congolaise de presse (ACP). «L'organisation de ce championnat rentre dans le cadre de préparation des athlètes congolais aux 9es jeux de la Francophonie pour une bonne prestation. La Féaco présentera trois équipes à ce rendez-vous, à savoir de Kinshasa, du Grand Katanga et l'équipe du sport militaire », a précisé le coach Hugues Mafo. Sur la participation des athlètes aux 9es jeux de la Francophonie, a laissé entendre Hugues Mafo, les entrainements se déroulent normalement.

Cependant, la Féaco sollicite clairement l'accompagnement et l'appui du gouvernement afin d'améliorer la préparation des athlètes congolais. « Ce n'est pas intéressant d'organiser les jeux sans viser de remporter les médailles. La RDC en tant que pays organisateur, doit ambitionner aussi de glaner des médailles et des prix. Les athlètes poursuivent les entrainements dans trois sites à Kinshasa, notamment au stade des Martyrs, au Grand Katanga, les athlètes sont regroupés au stade Dominique Diur de Kolwezi où il y a une piste d'athlétisme, et au Grand Kivu, précisément au centre de Kiroshe, au Nord-Kivu », a informé Hugues Mafo. Et il a exprimé un regret : « Je déplore le fait que la population congolaise ne s'approprie pas de l'organisation des 9es jeux de la Francophonie à Kinshasa. Or, la réussite de ces jeux en dépende ».

Championnat d'Afrique U18 et U20

Hugues Mafo a aussi évoqué la participation de la RDC au championnat d'Afrique couplé de U-18 et U-20, du 28 avril au 3 mai, à Lusaka en Zambie. Vingt et un athlètes U18 (dont 10 garçons et 5 filles) et 5 membres de la Fédération composeront la délégation rd-congolaise à cette joute africaine d'athlétisme. Et pour la catégorie U20, le DTN a affirmé que trois athlètes (deux garçons et une fille= évoluant à l'étranger vont compétir pour la RDC.

Lors de ce championnat couplé U18 et U20 d'athlétisme, les athlètes congolais vont disputer les épreuves des courses de vitesse de 100, 200, 400, 800, et 1500m, de 3000 m plat, de 5.000 et 10.000 m, et les courses de longueur, notamment le triple et les relais 4x100m, 4x400m et 4x400m, mixte. Selon le programme, la délégation congolaise quitte le pays le 25 avril pour la capitale zambienne, mais le gouvernement n'a pas encore apporté son soutien financier.