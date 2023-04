Congo-Brazzaville: Infrastructures sportives - Kabulo Muana Kabulo obtient la réouverture du stade des Martyrs

Le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kabulo Muana Kabulo, a regagné Kinshasa, le 14 avril, en provenance du Caire en Egypte, où il a été en mission officielle, la première depuis sa nomination au gouvernement.

L'ancien journaliste et directeur des Sports à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), promu ministre des Sports lors du récent remaniement ministériel, a rapporté un gain précieux de son voyage au pays des pharaons. En effet, Kabulo Muana Kabulo s'était rendu au siège de la Confédération africaine de football (CAF) où il a conféré avec le secrétaire général, Veron Mosengo Omba, et obtenu la réouverture du stade des Martyrs. Ce temple kinois du football avait été fermé par l'instance faîtière du football après le constat de non-respect des normes.

« Les experts de la CAF arrivent la semaine prochaine à Kinshasa pour donner la dernière main. Mais, nous avons quand même reçu leur autorisation de rouvrir le stade pour des matches d'une certaine catégorie. Je me suis rendu au Caire pour relancer la collaboration entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Egypte, ainsi que la CAF, d'autant plus que le football congolais traverse actuellement une période de turbulences. Une situation justifiée par la fermeture du stade des Martyrs et l'existence de plusieurs problèmes pendants », a déclaré à la presse le ministre des Sports à son retour à l'aéroport de N'Djili, à Kinshasa.

« Nous annonçons l'organisation, pour la première fois, d'un tournoi des jeunes de moins de 20 ans, le 30 juin prochain en RDC, pays considéré comme moteur en Afrique centrale. Les huit pays de l'Afrique centrale seront représentés à ce tournoi », a indiqué le ministre des Sports. En septembre prochain, a-t-il ajouté, la RDC accueillira les cinquante-quatre ministres de la Jeunesse et des Sports du continent pour faire un état des lieux de l'évolution des sports. « Des aspects liés à la formation des cadres, des entraîneurs et des jeunes seront aussi abordés lors de cette rencontre, dans le but de travailler dès la base, sans laquelle on ne peut s'attendre à de bons résultats », a fait savoir le ministre des Sports et Loisirs.

Entrevue avec Ashraf Sobhy...

Claude François Kabulo Muana Kabulo s'est aussi entretenu, le 13 avril, au Caire avec Ashraf Sobhy, ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports. « Nous avons abordé la question liée à la relance et à la redynamisation du protocole et coopération en matière d'encadrement de la jeunesse et de promotion dans les sports qui est restéE dans le tiroir depuis 2004. Cet accord, signé il y a dix-neuf ans, entre les deux pays, compte plusieurs projets de développement du sport, notamment les échanges d'expérience dans le domaine de la gestion sportive, l'assistance dans le domaine médico-sportif, la formation des encadreurs, la formation des formateurs ainsi que l'aide à la réhabilitation et à la construction des installations sportives », a révélé le nouveau ministre congolais des Sports.

« Le représentant du gouvernement égyptien et moi-même avons réitéré le voeu de réchauffer cet accord. Pour ce faire, nous avons préconisé de mettre sur pied une commission mixte dans les tout prochains jours, afin d'adapter ce vieux texte aux réalités du moment », a-t-il poursuivi.

C'est donc sur une note positive que Claude François Kabulo Muana Kabulo a bouclé sa première mission officielle à l'étranger depuis sa nomination comme ministre des Sports et Loisirs.