Togo: Construction d'un barrage dans la région de Kara

Le gouvernement prévoit de construire un barrage à but multiple à Sarakawa (Nord).

Le site choisi est situé à 22 km au nord-ouest de la ville de Kara.

La région est sous l'influence d'un climat tropical.

A partir d'octobre, une baisse des précipitations déclenche la saison sèche qui dure jusqu'en mars.

Le projet conçu pour endiguer la rivière Kara à une écluse naturelle entre les montagnes So et Pam, permettra de produire de l'électricité, de fournir de l'eau potable et de mobiliser l'eau à des fins agricoles.

Avec un approvisionnement en eau de 22 000 m3/jour, le barrage polyvalent fournira de l'eau du robinet à plus de 500.000 personnes.

L'accès à une eau potable abordable, à proximité et sûre améliorera le niveau de vie des populations.

Le projet vise aussi à libérer le potentiel agricole et de croissance intégrée et durable de la région de Kara en garantissant la disponibilité en eau pendant toute l'année dans des zones confrontées à des risques d'assèchement et la maitrise des inondations pendant les périodes de pluies.

Il comprendra également un système d'irrigation mis en place afin de desservir jusqu'à 36.000 hectares. Ce qui facilitera la diversification des cultures, permettra une augmentation des rendements, l'amélioration de l'agriculture irriguée pour les communautés locales avec un impact national.

A terme, le projet servira de source de production d'électricité avec l'accès à plus de 400 000 personnes (45% de la population de la région de Kara) et contribuera à réduire le coût de la distribution d'électricité. Une centrale hydroélectrique sera construite dans le corps du barrage avec deux conduites principales de force d'un diamètre de 3500 mm.

La composante améliorera le niveau de vie (services de santé, d'éducation et internet) et alimentera un secteur de transformation des produits agricoles tandis que les activités liées aux chaînes de valeur, ainsi que l'environnement socio-économique général, seront favorisés.

La mise en place du barrage d'un coût estimé à 78 milliards de Fcfa, bénéficie de l'appui financier de la Société HITECH Construction Africa Limited et de l'Etat.

Au-delà de la conception et de la mise en oeuvre du projet, cette société fournira le transfert des compétences et la technologie au Togo.