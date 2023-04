Congo-Brazzaville: UDH-Yuki - Le congrès ajourné

Prévu du 14 au 15 avril à Brazzaville, le congrès de l'Union des démocrates humanistes- Yuki (UDH-Yuki) ne s'est finalement pas tenu aux dates indiquées pour des raisons dont seuls les dirigeants de ce parti connaissent.

Dans une interview aux "Dépêches de Brazzaville", le 4 avril dernier, le porte-parole de cette formation politique, premier secrétaire de la coordination de la commission d'organisation du congrès, Justin Nzoloufoua, affirmait avec certitude que le parti allait tenir ces assises du 14 au 15 avril. Il laissait même entendre que la lettre les convoquant a été rendue publique le 30 mars par la coordination de la commission d'organisation arrêtée de commun accord avec la facilitation.

« Nous avons travaillé en interne sur les documents de ce congrès en plénière et il ne reste plus qu'à nous réunir avec le bureau politique et la facilitation pour entériner les candidatures et tous les autres dossiers relatifs à la préparation de ce congrès », déclarait Justin Nzoloufoua.

Dans le même temps, il affirmait que deux grands moments allaient constituer la toile de fond de cette messe, à savoir la relecture des textes fondamentaux du parti en vue de la mise en place des organes intermédiaires et de base et le vote du nouveau président dans les conditions les plus transparentes.

A la grande surprise, le congrès ne s'est pas ouvert à la date indiquée par le porte-parole de ce parti. Selon certaines indiscrétions, les raisons de ce report s'expliquent par les dissensions qui déchirent ce parti depuis la mort de son président fondateur, Guy-Brice Parfait Kolelas. D'autres voix, par contre, ont soulevé la question de l'impréparation avec l'arrogance et le refus de certains députés de s'acquitter des cotisations en vue de renflouer les caisses du parti.